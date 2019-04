Kończy się Hesei, zacznie Reiwa. Naruhito wprowadzi Japonię w erę "porządku" i "harmonii"

Video: TVN24 BiS

Japonia otwiera się na zagranicznych pracowników

8.12 | Japonia to jedno z tych państw, które naprawdę niechętnie wpuszczają do siebie imigrantów. Teraz zaczyna się to mścić. Japończyków jest coraz mniej i są coraz starsi i bez wsparcia z zewnątrz będą w wielkich gospodarczych i demograficznych kłopotach. Stąd propozycja bez precedensu, aby wpuścić ogromną liczbę pracowników z zagranicy. Co ciekawe, chętnych może brakować.

