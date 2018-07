Ewakuacja z jaskini krok po kroku. Odurzeni, unieruchomieni i wyniesieni

Przywiązani do noszy i prawdopodobnie mocno odurzeni, na granicy świadomości - tak ewakuowano 12 chłopców i ich trenera z jaskini Tham Luang. Tajlandzkie władze są oszczędne w ujawnianiu szczegółów akcji ratunkowej, jednak rozmowy jej uczestników z dziennikarzami pozwalają zbudować obraz przedsięwzięcia. - Najważniejsze w tym było szczęście - przyznał w rozmowie z reporterem "New York Times" generał Chalongchai Chaiyakham, zastępca dowódcy operacji.

Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała od 23 czerwca do 10 lipca. Łącznie 18 dni. Pierwsze dziewięć zajęło dokładne zbadanie jaskini i odnalezienie 12 zaginionych chłopców w wieku 11-17 lat oraz ich 25-letniego trenera. Kolejne sześć dni przygotowywano ewakuację, która zajęła trzy ostatnie dni.



Początkowo pojawiały się sugestie, że nastolatkowie oraz ich opiekun będą musieli spędzić pod ziemią kilka miesięcy w oczekiwaniu na ustanie pory monsunowej i towarzyszących jej opadów deszczu. Droga na zewnątrz była w znacznej części zalana.

"Schudli dwa kilogramy", ale "są w dobrym stanie". Lekarze o stanie zdrowia chłopców Lekarze... czytaj dalej » Szybko okazało się jednak, że w miejscu schronienia chłopców i trenera spada zawartość tlenu w powietrzu. Dodatkowo prognoza przewidywała silne deszcze, które mogły doprowadzić do całkowitego zalania jaskini. Przystąpiono więc do ewakuacji, choć plan był określany jako ryzykowny i nie mający precedensu.

Międzynarodówka ratownicza

Operacją formalnie zarządzały tajlandzkie służby. Większość ratowników stanowili żołnierze i przedstawiciele innych formacji. Było to kilka tysięcy ludzi. Wykonywali oni prostsze zadania na powierzchni.

Kluczową grupą było około 200 nurków, w większości z jednostki specjalnej tajlandzkiej marynarki wojennej, oraz kilkudziesięciu specjalistów z całego świata, zwłaszcza grupa doświadczonych cywilnych nurków jaskiniowych i około 30 specjalistów amerykańskiego wojska.

Tajlandzcy wojskowi byli szkoleni do nurkowania w morzu, jeziorach i rzekach, a ciasne podziemne korytarze były dla nich obcym środowiskiem. Dlatego zasadniczą rolę w planowaniu mieli pełnić doświadczeni obcokrajowcy. Zadanie było trudne, nikt wcześniej nie próbował czegoś takiego. Chłopcy i ich trener byli około czterech kilometrów w głąb jaskini i niemal kilometr pod ziemią. Od wyjścia oddzielało ich między innymi kilka zalanych odcinków korytarzy, w tym jeden o długości prawie 1,5 kilometra z bardzo ciasnym fragmentami. Rozmiary jednego z nich wynosiły zaledwie 38 na 72 centymetry. Przeciskając się przez niego, nurkowie musieli zdejmować z siebie część sprzętu.

Źródło: Ewakuacja dzieci z jaskini w Tajlandii Ewakuacja dzieci z jaskini w Tajlandii

Woda była zimna. Z silnym prądem - miał zrywać maski nurkom, którzy odwrócili głowę bokiem; jeden porównał płynięcie w takich warunkach do "wspinania się pod prąd". I całkowicie nieprzejrzysta - nie było widać wyciągniętej przed twarz dłoni. Takie warunki są ekstremalne nawet dla doświadczonych nurków jaskiniowych, a co dopiero dla osłabionych, wygłodzonych nastolatków, z których większość nie umiała pływać, a co dopiero nurkować.



Poważne było ryzyko, że w takiej sytuacji chłopcy spanikują, płynąc przez zalaną jaskinię. Panika jest zaś najgorszym, co może przydarzyć się w takiej sytuacji. Człowiek nią owładnięty znacznie szybciej oddycha, zużywając szybko cenne powietrze w butli i przestaje się kontrolować. To może oznaczać śmierć nie tylko jego, ale też ratowników.

Jaskinia Tham Luang

Na wszelki wypadek bezwolni

Trener i trzej uratowani z jaskini chłopcy nie mają żadnego obywatelstwa Ekkapol... czytaj dalej » W tej sytuacji podjęto decyzję o podaniu chłopcom leków uspokajających. Premier Tajlandii Prayuth Chan-ocha stwierdził, że dawka medykamentów była "umiarkowana". Reporterzy dziennika "New York Times" na podstawie rozmów z ratownikami biorącymi udział w akcji stwierdzili jednak, że chłopcy byli mocno odurzeni, na granicy świadomości. Na nagraniach z akcji widać, że przynajmniej jeden z nich wygląda na półprzytomnego. Ma zamknięte oczy a jego ręka zwisa bezwładnie.



Nie było mowy, aby w takim stanie ratowani poruszali się o własnych siłach. Umieszczono ich na dostarczonych przez Amerykanów specjalnych noszach ratunkowych o nazwie SKED. Przypominają one elastyczną plastikową rynnę, do której mocno przypina się pasami transportowaną osobę. Na czas transportu pod wodą chłopcom zakładano maskę, obejmującą całą twarz. Dodatkowo byli ubrani w pianki, aby wytrzymać przebywanie w zimnej wodzie.



Ratowani pokonywali całą trasę przypięci do noszy SKED. Pod wodą ciągnęli je i pchali dwaj nurkowie (spośród zagranicznych specjalistów), przy czym jeden trzymał też butlę z powietrzem dla odurzonego transportowanego. W suchych częściach jaskini nosze były na zmianę niesione przez ratowników (głównie tajlandzkich żołnierzy), przeciągane na podwieszonych linach lub ciągnięte po specjalnych zjeżdżalniach z węży na wodę. Kiedy było to możliwe, nosze kładziono na tratwę i ciągnięto na powierzchni wody.

Źródło: skedco.com Nosze SKED. Te użyte w akcji były oliwkowe, ponieważ dostarczyło je amerykańskie wojsko

"Tyle rzeczy mogło pójść źle"

Pokonanie całego czterokilometrowego odcinka zajmowało kilka godzin i angażowało kilkudziesięciu ratowników. Przejście pierwszego podwodnego odcinka zajmowało dwie godziny, z krótkimi przerwami po drodze. Najdłuższe zanurzenia trwały po 40 minut. Na trasie zorganizowano cztery stacje, gdzie medycy sprawdzali stan zdrowia ewakuowanych.



Stworzeni do brudnej wojny przez CIA. Teraz nieśli ratunek w jaskini Otacza ich... czytaj dalej » Według "NYT", podczas ewakuacji 11. chłopca prowadzący nosze nurek zgubił linkę rozciągniętą przez jaskinię, wzdłuż której powinien płynąć, by znajdować drogę w kompletnie nieprzejrzystej wodzie. Doświadczony nurek nie wpadł jednak w panikę, ale zaczął powoli cofać się ku ciaśniejszej części jaskini. Tam, szukając metodycznie, w końcu odnalazł linę. Zajęło mu to kilkadziesiąt minut.



- Tyle rzeczy mogło pójść źle, ale jakoś nam się udało - powiedział generał Chaiyakham. - Ciągle nie wierzę, że to się udało - dodał.



Operacja kosztowała życie jedną osobę - byłego komandosa jednostki SEAL tajskiej floty sierżanta Saman Kunana. Zmarł prawdopodobnie z niedotlenienia podczas umieszczania w jaskini zapasów na potrzeby ewakuacji. Urządzono mu państwowy pogrzeb ze wszystkimi honorami i żegnano jak bohatera.