On jedyny nie przeżył. Komandos, nurek, ochotnik

Szczęśliwy finał operacji ratunkowej w Tham Luang

We wtorek wszyscy biorący udział w akcji ratunkowej w Tham Luang odetchnęli z ulgą. Misja się powiodła - z dumą donoszą komandosi z tajlandzkiej marynarki wojennej. Stopień trudności całej operacji był po prostu niemożliwy do opisania, bo nie ma jej do czego porównać. Nikt nigdy nie stanął przed takim zadaniem. I - co niezwykłe - ta opowieść ma niemal samych bohaterów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

