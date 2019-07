Kapitan i pierwszy oficer irańskiego tankowca zatrzymani

Video: Reuters/ Marine Traffic

Przebieg wydarzeń po ataku na tankowce w Zatoce Omańskiej....

17.06 | Jeśli Iran postanowi zablokować eksport ropy przez cieśninę Ormuz, jest wystarczająco silny militarnie, by zrobić to w pełni i publicznie - oświadczył w poniedziałek szef sztabu generalnego irańskich sił zbrojnych generał Mohammad Bakeri cytowany przez agencję Fars. Bakeri zareagował w ten sposób na obciążanie Iranu przez USA odpowiedzialnością za zeszłotygodniowe ataki na dwa tankowce w Zatoce Omańskiej. Dzień po eksplozji na tankowcach prezydent USA Donald Trump oświadczył, że to Iran dokonał ataku.

»