Postępy w pracach nad francusko-niemieckim myśliwcem piątej generacji

Francja i Niemcy porozumiały się w kwestii dalszych kroków we wspólnym programie stworzenia myśliwca piątej generacji - we wtorek poinformowała francuska minister obrony Florence Parly. Program ten, zapowiedziany w kwietniu, ma być konkurencyjny wobec brytyjskich prac nad nowym myśliwcem.

Francusko-niemiecki myśliwiec piątej generacji, którego wejście do służby planowane jest w 2040 roku, ma zastąpić francuskie maszyny Rafale oraz niemieckie Eurofightery.

Florence Parly oświadczyła na Twitterze, że porozumienie obejmuje plany stworzenia do połowy 2019 roku prototypu lub demonstratora zarówno myśliwca, jak i jego napędu.

En juin, France et Allemagne ont décidé de mettre au point, ensemble, l’avion de combat du futur. Étape décisive aujourd’hui avec l’accord pour entamer les études d’architecture et de conception et le lancement de démonstrateurs (avion et moteur) d’ici mi-2019. Ça avance ! — Florence Parly (@florence_parly) 20 listopada 2018

Francusko-niemiecki myśliwiec

Niemcy i Francja wyraziły chęć stworzenia wspólnie nowego myśliwca w kwietniu. Zaznaczono wówczas, że to Francuzi będą przewodzić pracom. Państwa spierały się jednak między innymi na temat możliwości przyszłego eksportu maszyny.

Wkrótce, według anonimowych źródeł cytowanych przez agencję Reutera, koncerny Dassault i Airbus mają złożyć władzom Francji i Niemiec propozycję wspólnej pracy koncepcyjnej nad nowym myśliwcem. Obie firmy także w kwietniu porozumiały się na temat współpracy, jednak twierdziły, że najpierw potrzebują przekazania im pierwszych środków finansowych.

Według agencji Reutera w pracach nad napędem maszyny mają brać udział również francuska spółka Safran i niemiecka MTU Aero Engines. Ponadto spodziewany jest udział francuskiego koncernu Thales oraz europejskiego konsorcjum pracującego nad pociskami rakietowymi MBDA.

W połowie listopada przedstawiciel francuskich sił zbrojnych informował Reutersa, że Berlin i Paryż mają nadzieję na złożenie wstępnego kontraktu na myśliwiec nowej generacji w styczniu 2019 roku. Nie wykluczano również, że do prac włączona zostanie także Hiszpania.

Konkurencyjne programy

Niemcy, Francja i Hiszpania przeprowadziły wcześniej niezależne prace studyjne nad projektem myśliwca nowej generacji. Hiszpania wyraziła wstępne zainteresowanie francusko-niemieckim programem podkreślając zarazem, że rozważa również dołączenie do konkurencyjnego, brytyjskiego programu stworzenia nowego myśliwca.

Brytyjczycy już w lipcu na targach lotniczych w Farnborough pokazali makietę maszyny piątej generacji o nazwie Tempest.

W chwili obecnej maszynę piątej generacji na sprzedaż oferują jedynie Amerykanie - to F-35. Wiele państw Zachodu już zdecydowało się go zakupić i na pewno będzie to najpopularniejsza maszyna tej generacji.

Źródło: UK Gov Makieta potencjalnego myśliwca Tempest