Brytyjczycy nie chcą być na łasce Amerykanów. Tak ma wyglądać filar RAF

Brytyjczycy pokazują plany swojego myśliwca piątej generacji. Makieta maszyny o nazwie Tempest została ujawniona na targach lotniczych w Farnborough. Ma być wspólnym dziełem wielu państw, ale pod brytyjskim przewodnictwem. To już kolejny taki pomysł. Coraz więcej państw chce zbudować swój supermyśliwiec.

Na razie taką maszynę na sprzedaż oferują tylko Amerykanie - to F-35. Wiele państw Zachodu już zdecydowało się go zakupić i na pewno będzie to najpopularniejsza maszyna piątej generacji. Jednak szereg krajów nie chce zostać w tyle za Amerykanami i oddać im całego intratnego rynku nowoczesnych samolotów bojowych.



Pojawia się coraz więcej pomysłów na budowę maszyn piątej generacji.

Źródło: UK Gov Tak ma wyglądać brytyjskie lotnictwo przyszłości. Od góry F-35, Typhoon i zaprezentowany właśnie Tempest

Efekty za prawie 20 lat

Teraz do grona pretendentów dołączyli Brytyjczycy. Makietę maszyny o nazwie Tempest (ang. nawałnica, gwałtowna burza) zaprezentowano w ramach ogłoszenia przez ministra obrony Wielkiej Brytanii Gavina Williamsona nowej strategii rozwoju brytyjskiego lotnictwa. Nowy myśliwiec ma być jej ważnym elementem.



Brytyjski rząd chce na razie zainwestować w program dwa miliardy funtów. Resztę potrzebnych pieniędzy ma wyłożyć przemysł.



Tempest (byłaby to już druga maszyna o tej nazwie, wcześniejszy Hawker Tempest powstał w okresie II wojny światowej) na razie istnieje jedynie w formie makiet i wirtualnie. Jego głównym producentem ma być brytyjski gigant zbrojeniowy BAE Systems przy współpracy z Rolls-Royce, Leonardo i MBDA. To europejskie firmy zbrojeniowe i lotnicze.



Według wstępnego harmonogramu do 2025 roku ma powstać pierwszy latający prototyp, a maszyna ma być gotowa około 2035 roku. Na czas, aby zacząć zastępować podstawowe obecnie myśliwce RAF - Typhoony, które mają latać do około 2040 roku. Równolegle będą służyć już zamówione F-35.

Nie wiadomo wiele o konkretnych możliwościach tempesta. Maszyna ma należeć do piątej generacji (choć w przekazach marketingowych czasem pojawia się szósta generacja), czyli szeroko korzystać z technologii stealth (być trudno do wykrycia dla radarów), móc latać bez pilota i posiadać zaawansowaną oraz bardzo rozbudowaną elektronikę. BAE podkreśla, że bardzo ważne będzie utrzymanie możliwie niskiej ceny maszyny i sprawienie, że będzie można ją później systematycznie udoskonalać.

Ambicje międzynarodowe

Ważnym aspektem programu budowy nowego myśliwca będzie nakłonienie innych państw do współudziału. Pomoże to udźwignąć koszty i zapewnić zamówienia. Na początku lipca brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że odbyło w tej sprawie pierwsze rozmowy ze Szwecją. Tamtejszy producent samolotów myśliwskich - SAAB, nie został jednak na razie wymieniony jako członek programu budowy tempesta.



Brytyjczycy już współpracują z Turcją przy budowie tureckiej maszyny piątej generacji TFX. Swój nowoczesny samolot myśliwski chcą też wyprodukować Korea Południowa, Japonia czy Indie. Wszystkie te państwa chcą to robić w miarę możliwości samodzielnie, ale potrzebują pomocy zagranicznej, co otwiera pole do współpracy. Szef BAE, Charles Woodburn, powiedział po ujawnieniu tempesta, że plan zakłada określenie zagranicznych partnerów w 2019 roku.



Nowa maszyna ma mocno czerpać z prowadzonych w latach 90. mało znanych prac nad brytyjskim myśliwcem piątej generacji. Prowadził je głównie koncern BAE, a ich efektem był tylko model maszyny o nazwie Replica, który poddano testom. Ostatecznie Londyn zdecydował się zaangażować w amerykański program Joint Strike Fighter, który zaowocował samolotem F-35.



Brytyjskie firmy są szeroko zaangażowane w prace nad tą maszyną, więc zdobyły wiedzę oraz umiejętności na polu piątej generacji. Teraz może być im łatwiej stworzyć swój własny samolot przyszłości.

Jest poważny konkurent i przeszkody

Wielka Brytania będzie miała jednak poważną konkurencję. Swój samolot piątej generacji chcą też robić wspólnie Francuzi i Niemcy, co zadeklarowali i potwierdzili w ostatnich miesiącach. Program ma prowadzić francuska firma Dassault. Maszyna ma być gotowa gdzieś w późnych latach 30., aby zastąpić obecnie wykorzystywane francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.



Sukces obu europejskich programów nie jest pewny. W przeszłości wiele dużych międzynarodowych programów zbrojeniowych prowadzonych przez państwa Europy Zachodniej rozpadało się z powodu sporów partnerów albo braku pieniędzy. Dodatkowo na rynku jest już silny gracz w postaci amerykańskiego F-35, który z czasem będzie coraz bardziej dopracowany i tańszy.



W tym wszystkim jest też Polska. Polskie lotnictwo będzie w przyszłości na pewno potrzebować nowych samolotów. Pierwszych w przyszłej dekadzie w zamian za stare Su-22 i MiG-29. W późnych latach 30. i 40. potrzeba będzie kolejnych w miejsce F-16. Wówczas mają też wchodzić do służby nowe maszyny brytyjskie i francusko-niemieckie.