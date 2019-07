Chrzest Archiego w sobotę. Jest komunikat Pałacu Buckingham





Na sobotę 6 lipca zaplanowano chrzest Archiego, pierworodnego syna księcia Harry’ego i księżnej Meghan. W komunikacie opublikowanym przez Pałac Buckinhgam para książęca poinformowała o szczegółach uroczystości. I znów zaskoczyła opinię publiczną.

"Archie Harrison Mountbatten-Windsor zostanie ochrzczony podczas małej prywatnej ceremonii przez arcybiskupa Canterbury w prywatnej kaplicy na zamku Windsor w sobotę 6 lipca" - czytamy w komunikacie opublikowanym 3 lipca 2019 roku przez służby prasowe brytyjskiej rodziny królewskiej.

Najwięcej emocji wywołała jednak dalsza część oświadczenia.

"Tożsamość rodziców chrzestnych, zgodnie z ich życzeniem, nie zostanie ujawniona" - poinformowano.

#archieharrison christening will be on Saturday July 6th. We will definitely get pictures afterwards of adorable Archie! So excited for #dukeandduchessofsussex and baby #archieharrisonmountbattenwindsorpic.twitter.com/0ReXt1UEJ5 — sussexsquadpodcast (@sussexpodcast) 3 lipca 2019 Oznacza to, że Meghan i Harry odstąpią od tradycji rodziny królewskiej, która dotychczas informowała o personaliach rodziców chrzestnych monarszych potomków.

Rodzice Archiego nie tylko nie opublikują danych rodziców chrzestnych, ale i nie podadzą do publicznej wiadomości liczby rodziców chrzestnych. Do mediów nie trafi także liczba gości, którzy wezmą udział w ceremonii.

Jak podają brytyjskie media, prywatna kaplica na zamku Windsor może pomieścić od 25 do 30 osób.

Decyzja pary książęcej wywołała lawinę komentarzy na temat tego, kto będzie podawał prawnuka królowej Elżbiety do chrztu. Jak podaje "The Thelegraph", wśród potencjalnych chrzestnych wymienia się gwiazdy, osoby publiczne, a także członków rodziny królewskiej.

Wybór księżnej i księcia Sussex komentowali w mediach społecznościowych także sami Brytyjczycy. Zdania wśród nich są podzielone. Jedni uważają, że trzeba uszanować decyzję rodziców Archiego, inni podkreślają, że chłopiec nie jest osobą prywatną i opinia publiczna ma prawo wiedzieć, kim będą jego rodzice chrzestni.

Uroczystość bez udziału mediów

W sobotniej uroczystości nie wezmą też udziału dziennikarze i fotoreporterzy. Megan i Harry zdecydowali, że do mediów trafią jedynie zdjęcia zrobione przez Chrisa Allertona - fotografa, który wcześniej dokumentował m.in. ślub pary książęcej.

Wyświetl ten post na Instagramie. Happy Anniversary! “What an honour that their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex have chosen to share these images on their first wedding anniversary”. Chris Allerton - (c) SussexRoyal Post udostępniony przez Chris Allerton Photo (@chrisallertonphoto) Maj 19, 2019 o 10:28 PDT

Para książęca idzie swoją drogą

To nie pierwszy raz, kiedy para książęca zdecydowała się na odejście od praktyk rodziny królewskiej.

Meghan i Harry nie upublicznili wcześniej m.in. oficjalnego aktu urodzin Archiego. Dokument został ostatecznie ujawniony przez "Daily Mail". Wynika z niego, że chłopiec przyszedł na świat w prywatnej klinice Portland w Londynie.

Confirmation that the #DailyMail was right - #ArchieHarrison WAS born at the Portland Hospital on May 6. pic.twitter.com/N4rTw3rdTJ — Rebecca English (@RE_DailyMail) 17 maja 2019 6 lipca, właśnie w dzień chrzcin, pierworodny potomek Harry’ego i Megan skończy dwa miesiące.

