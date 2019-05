Archie Harrison. Takiego imienia w rodzinie królewskiej jeszcze nie było





Syn księżnej Meghan i księcia Harry'ego otrzymał imiona Archie Harrison. Decyzja ta była dużą niespodzianką. "To wyjątkowy wybór wyjątkowej pary, która wszystko robi w wyjątkowy sposób" - komentują na Wyspach.

Księżna Meghan i książę Harry nazwali swojego nowo narodzonego synka Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Decyzja, przekazana w mediach społecznościowych w środowe popołudnie, wywołała niemałe zdziwienie.

Wyjątkowy wybór

Imię Archie nie występowało dotąd w brytyjskiej rodzinie królewskiej, podobnie jak Harrison. Archie pierwotnie było zdrobnieniem od Archibald, ale obecnie występuje też samodzielnie. Książęca para nie sprecyzowała, którą wersję wybrała dla swojego syna.

"Chyba nikt z nas nie spodziewał się takiego imienia" - skomentował Joe Little, redaktor naczelny magazynu "Majesty", poświęconego rodzinie królewskiej.

"To wyjątkowe wybór wyjątkowej pary, która wszystko robi w wyjątkowy sposób" - stwierdził z kolei komentator spraw rodziny królewskiej Richard Fitzwilliams.

Imię Archie nie jest rzadkie w Wielkiej Brytanii. Na liście najpopularniejszych imion w Anglii i Walii w 2017 roku Archie znalazło się na 18 miejscu, a w Szkocji na 17.



Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) Maj 8, 2019 o 8:39 PDT

Warto było postawić na Archiego

Imię syna Harry'ego i Meghan było przedmiotem zakładów bukmacherskich. Najczęściej obstawiano te tradycyjnie występujące w rodzinie królewskiej: Alexander, Arthur czy Albert.

- Osoby, które stawiały na Archiego, mogą zarobić nawet 100-krotność sumy, którą wpłaciły. Z kolei na Harrisona... nie postawił nikt - donosi reporter "Faktów" TVN Maciej Woroch.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Imię syna książęcej pary na giełdzie

Social media komentują Archiego

Wybór Meghan i Harry'ego od wczoraj szeroko komentują internauci. "Archie jest uroczy. Uroczę imię, urocze dziecko, idealnie!" - pisze użytkowniczka Twittera.

Imię doczekało się też żartobliwych memów. "Nazwanie dziecka Archie, kiedy jest szansa, że będzie miało rude włosy, to ŚMIAŁY ruch" - napisała inna internautka (bold - ang. śmiały).

Zakończenie imienia Archibald, czyli "bald" po angielsku oznacza z kolei "łysy", co także nie umknęło uwadze internautów.



Archie is cute!!! Cute name, cute kid, everything's great! — Charlotte Alter (@CharlotteAlter) 8 maja 2019

Calling your child Archie when there is a chance he will have red hair is a BOLD move. https://t.co/XJjRg65sGT — Hanna Ines Flint (@HannaFlint) 8 maja 2019

William bald. Harry bald. Archibald. pic.twitter.com/fj97WVbCPy — goldenfiddle (@goldenfiddle) 8 maja 2019

Narodziny Archiego

Archie Harrison Mountbatten-Windsor przyszedł na świat 6 maja wczesnym rankiem. W środę książęca para pokazała swojego syna światu. W trzecim dniu po narodzinach Archie poznał też swoją prababcię Elżbietę II.

Chłopiec nie będzie na razie księciem (może otrzymać ten tytuł dopiero po koronacji swojego dziadka Karola na króla), lecz będzie hrabią Dumbarton - co odnosi się do niższego z tytułów nadanych jego ojcu. Dziecko automatycznie otrzymało podwójne obywatelstwo Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (dzięki obywatelstwu Meghan).