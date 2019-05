"Witamy w stowarzyszeniu pozbawionych snu". Książę William gratuluje bratu

Książę Harry: Mamy syna, urodził się rano. To zdrowy chłopiec

- Mamy syna, urodził się rano. To zdrowy chłopiec, mama i dziecko czują się bardzo dobrze. To było najbardziej niesamowite doświadczenie jakie w ogóle mogłem sobie wyobrazić - ogłosił książę Harry. Księżna Sussex Meghan urodziła chłopca - poinformowała para książęca Harry i Meghan na Instagramie. Chłopiec jest siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu.

