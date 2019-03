Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachów w Nowej Zelandii

Video: Reuters

Premier Nowej Zelandii o atakach na meczety

15.03| To, co się tutaj stało, jest nadzwyczajnym i bezprecedensowym aktem przemocy (...) To najczarniejszy dzień Nowej Zelandii - powiedziała premier Jacinda Ardern po piątkowych atakach w dwóch meczetach w Christchurch. Premier Australii Scott Morrison powiedział, że jedną z czterech osób zatrzymanych po atakach jest Australijczyk.

