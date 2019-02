Zieloni dołączyli do Koalicji Europejskiej





Rada Krajowa Partii Zieloni zdecydowała w niedzielę o dołączeniu do Koalicji Europejskiej - poinformował rzecznik ugrupowania Maciej Józefowicz.

Jak zaznaczył rzecznik partii Zieloni Maciej Józefowicz, podjęcie decyzji zostało poprzedzone porozumieniem obejmującym m.in.: obecność kandydatów Zielonych na listach w każdym okręgu wyborczym, przyjęcie formuły koalicyjnego komitetu wyborczego, którego Zieloni będą pełnoprawnym uczestnikiem, uwzględnienie nazwy partii w pełnej nazwie komitetu wyborczego oraz wprowadzenie Zielonego Planu Transformacji Energetycznej do priorytetów kampanii wyborczej Koalicji.

Polityk zapowiedział również, że deputowani Zielonych wybrani z list Koalicji Europejskiej dołączą do grupy Zielonych w europarlamencie.

Decyzja niejednogłośna

Oprócz wejścia do Koalicji Europejskiej Rada Krajowa Zielonych omawiała też scenariusze samodzielnego startu do Parlamentu Europejskiego, wejścia do lewicowej koalicji skupionej wokół Partii Razem oraz porozumienia z Wiosną Roberta Biedronia. Jak powiedział Józefowicz, decyzja nie była jednogłośna, ale została przyjęta "dosyć dużą przewagą głosów".

- Jesteśmy jednak przekonani, że szeroka, proeuropejska koalicja, w której skład wchodzą partie reprezentujące wszystkie proeuropejskie stronnictwa w Parlamencie Europejskim, czyli chadeków, liberałów, socjalistów i zielonych, będzie koalicją, która będzie najkorzystniejsza i dla Zielonych, i dla obecności silnej Polski w Europie - podkreślił rzecznik Zielonych.

Jak ocenił, Koalicja Europejska jest w stanie "wygrać z PiS, potwierdzić przywiązanie Polski do europejskich wartości i zagwarantować, że w europarlamencie znajdą się zieloni europosłowie i europosłanki z Polski.





W wyborach do Parlamentu Europejskiego Zieloni wystartują w ramach #KoalicjaEuropejska. Wspólnie wygramy z PiS, potwierdzimy miejsce Polski w UE i wprowadzimy plan zielonej transformacji Polski i Europy.

https://t.co/O0ONQ21BS1pic.twitter.com/0OiZhT3Pxw — Partia Zieloni (@Zieloni) 17 lutego 2019







SLD przystępuje do Koalicji Europejskiej

Dzień wcześniej po konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jego partia również dołącza do Koalicji Europejskiej.

- Od dziś podejmujemy bardzo konkretne rozmowy z innymi partiami, które mają podobną wizję Unii Europejskiej, dla których kwestia demokracji i kwestia siły rozsądku w Polsce jest najważniejsza - powiedział Czarzasty po konwencji SLD.

- Myślimy o takich partiach jak PSL, jak PO, jak Nowoczesna, jak Partia Zieloni, bo te rozmowy potencjalne koalicyjne są najdalej idące, ale chcielibyśmy, reprezentując i współpracując z innymi strukturami lewicowymi, aby równolegle do tej koalicji weszły wszystkie partie i struktury lewicowe, które uznają nasz sposób myślenia - precyzował polityk.

Trzej premierzy na listach

Jak zaznaczył Czarzasty, negocjacje koalicyjne powinny zakończyć się "do końca lutego", a SLD jest pierwszą partią, która podjęła decyzję o wejściu do porozumienia.



Czarzasty poinformował, że w toku negocjacji SLD zaproponuje, by na listach wyborczych Koalicji znaleźli się trzej byli premierzy z ramienia tego ugrupowania: Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także między innymi wiceprzewodniczący PE Bogusław Liberadzki, wieloletni eurodeputowany SLD Janusz Zemke oraz wiceszef Sojuszu Marek Balt.

Miller: ta decyzja będzie przykładem dla innych

Zadowolenie z decyzji podjętej przez Sojusz wyraził na konferencji prasowej były premier i wieloletni lider tego ugrupowania Leszek Miller. - Bardzo dziękuję przewodniczącemu Włodzimierzowi Czarzastemu, że z takim naciskiem tę propozycję poparł. Ona będzie miała bardzo pozytywne skutki, będzie też być może przykładem dla innych, którzy się jeszcze wahają - mówił.



Według Millera deputowani Koalicji Europejskiej "bardzo wzbogacą Parlament Europejski". - Tym bardziej, że wygląda na to, iż w tej kadencji do europarlamentu dostanie się wielu przedstawicieli ruchów i partii eurosceptycznych, którzy będą chcieli zatrzymać proces integracji"- argumentował.

Koalicja Europejska

1 lutego grupa byłych premierów i szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o stworzenie szerokiej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pod deklaracją "Koalicja Europejska dla Polski" podpis złożyli między innymi: szef PO Grzegorz Schetyna, byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także były szef MSZ Radosław Sikorski.