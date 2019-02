SLD przystępuje do Koalicji Europejskiej

Po długiej dyskusji podjęliśmy dzisiaj decyzję o odpowiedzeniu na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej - oświadczył po sobotniej konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej lider tej partii Włodzimierz Czarzasty.

1 lutego grupa byłych premierów i szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o stworzenie szerokiej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pod deklaracją "Koalicja Europejska dla Polski" podpis złożyli między innymi: szef PO Grzegorz Schetyna, byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także były szef MSZ Radosław Sikorski.

Czarzasty: SLD dołącza do Koalicji Europejskiej

W sobotę odbyła się konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po jej zakończeniu, Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jego partia dołącza do Koalicji Europejskiej.

- Od dziś podejmujemy bardzo konkretne rozmowy z innymi partiami, które mają podobną wizję Unii Europejskiej, dla których kwestia demokracji i kwestia siły rozsądku w Polsce jest najważniejsza - powiedział Czarzasty po konwencji SLD.

- Myślimy o takich partiach, jak PSL, jak PO, jak Nowoczesna, jak Partia Zieloni, bo te rozmowy potencjalne koalicyjne są najdalej idące, ale chcielibyśmy, reprezentując i współpracując z innymi strukturami lewicowymi, aby równolegle do tej koalicji weszły wszystkie partie i struktury lewicowe, które uznają nasz sposób myślenia - precyzował polityk.

Trzej premierzy na listach

Jak zaznaczył Czarzasty, negocjacje koalicyjne powinny zakończyć się "do końca lutego", a SLD jest pierwszą partią, która podjęła decyzję o wejściu do porozumienia.



Czarzasty poinformował, że w toku negocjacji SLD zaproponuje, by na listach wyborczych Koalicji znaleźli się trzej byli premierzy z ramienia tego ugrupowania: Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także między innymi wiceprzewodniczący PE Bogusław Liberadzki, wieloletni eurodeputowany SLD Janusz Zemke oraz wiceszef Sojuszu Marek Balt.

Miller: ta decyzja będzie przykładem dla innych

Zadowolenie z decyzji podjętej przez Sojusz wyraził na konferencji prasowej były premier i wieloletni lider tego ugrupowania Leszek Miller. - Bardzo dziękuję przewodniczącemu Włodzimierzowi Czarzastemu, że z takim naciskiem tę propozycję poparł. Ona będzie miała bardzo pozytywne skutki, będzie też być może przykładem dla innych, którzy się jeszcze wahają - mówił.



Według Millera deputowani Koalicji Europejskiej "bardzo wzbogacą Parlament Europejski". - Tym bardziej, że wygląda na to, iż w tej kadencji do europarlamentu dostanie się wielu przedstawicieli ruchów i partii eurosceptycznych, którzy będą chcieli zatrzymać proces integracji"- argumentował.