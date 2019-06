"Program minimum, który mógłby nas połączyć"





Popieramy powstanie koalicji lewicowej w postaci Wiosny, SLD, Razem i tak dalej, ale również widzimy to, że istnieje potrzeba koalicji bardziej na prawo - powiedział w "Faktach po Faktach" Władysław Teofil Bartoszewski (PSL). Z kolei Maciej Gdula (Wiosna) zaproponował "program minimum", który mogłyby połączyć jego ugrupowanie i PSL.

W sobotę Robert Biedroń poinformował, że władze Wiosny upoważniły go do rozmów z Koalicją Europejską o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych.

Z kolei w niedzielę w Krakowie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że wspólna lista, na której byłoby PSL i Wiosna, doprowadziłaby do utraty wyborców. - To jest utrata wyborców przez nas, ale również przez Wiosnę – podkreślił.

"Najważniejsze jest to, żeby nie zmarnować głosów"

Przedwyborcze negocjacje opozycji. Biedroń składa propozycję, Kosiniak-Kamysz stawia ultimatum PSL nie pójdzie... czytaj dalej » O szansach na stworzenie wspólnej listy opozycji do wyborów parlamentarnych dyskutowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) i Maciej Gdula (Wiosna).

- Uznaliśmy, że powtórzenie eksperymentu Koalicji Europejskiej do wyborów parlamentarnych nie ma racji bytu, a to z tego powodu, że kwestie światopoglądowe (…) będą na pewno odgrywać rolę w wyborach parlamentarnych - powiedział Bartoszewski.

Koalicja Europejska powstała z udziałem Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i innych ugrupowań oraz środowisk na potrzeby startu w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecnie ugrupowania opozycyjne dokonują nowych przymiarek przed jesiennymi krajowymi wyborami parlamentarnymi.



- Popieramy powstanie koalicji lewicowej w postaci Wiosny, SLD, Razem i tak dalej, i tak dalej, ale również widzimy to, że istnieje potrzeba koalicji bardziej na prawo i że nie można połączyć wszystkich możliwych światopoglądów i punktów widzenia w jedną partię - dodał. Jego zdaniem "najważniejsze jest to, żeby nie zmarnować głosów".

"Jesteśmy skłonni zgodzić się na kompromis"

Budka: tylko wspólne szerokie porozumienie jest w stanie pokonać PiS Nie stawiamy na... czytaj dalej » Gdula przyznał, że nie ma "przekonania, że Wiosna to jest jakaś skrajna lewica". Dodał także, że zdziwiła go niedzielna wypowiedź Kosiniaka-Kamysza, bo - jak zauważył - "Koalicja Europejska ma w swoich ramach Platformę Obywatelską (…), a Grzegorz Schetyna (lider PO - przyp. red.) w kwietniu mówił, że jest gotowy przegłosować związki partnerskie po wyborach (parlamentarnych - przyp. red.)". - Myślę, że jesteśmy się w stanie dogadać co do tego, że to będzie nasz wspólny program minimum - powiedział.

- My zostaniemy przy swoim, jeżeli chodzi o równość małżeńską, że chcielibyśmy (jej - red.) kiedyś, ale tutaj jesteśmy skłonni zgodzić się na kompromis, żeby to były związki partnerskie - wyjaśniał.

Gość "Faktów po Faktach" zaproponował także "program minimum, który mógłby nas połączyć". - Myślę, że byłby dobrym puntem wyjścia do (wspólnej - przyp. red.) walki w kampanii jesiennej - ocenił.



Jak mówił, "to jest kwestia praworządności", ale także "usług publicznych i ich jakości". - To jest zaniedbana sfera edukacji, ochrony zdrowia i ona jest zaniedbana systematycznie ze względu na to, jak PiS traktuje tę sferę - dodał. Jak wskazywał, "trzecia sprawa to jest ekologia". - I tu też będziemy się w stanie naprawdę dogadać - przekonywał.



- Czwarta kwestia to jest proeuropejska orientacja, a nie tylko bazowanie na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi - kontynuował. - Piąta kwestia to jest stosunek do różnorodności, co zawiera i związki partnerskie, i reformę stosunków państwo-Kościół - wymieniał Gdula.

- Myślę, że to nie są kwestie, w których się nie jesteśmy w stanie dogadać - dodał.