IKEA pozwana po zwolnieniu pracownika, który "cytował Pismo Święte"

Instytut Ordo Iuris złożył pozew domagając się odszkodowania dla mężczyzny, który ich zdaniem został zwolniony z IKEI za cytowanie Pisma Świętego i krytykę artykułu dotyczącego społeczności LGBT. "W przypadku, gdy istnieje chociażby ryzyko naruszenia dóbr lub godności osobistej innych pracowników, podejmujemy działania, zawsze zgodnie z prawem pracy i naszymi wartościami" - odpowiada IKEA.

Jak pisze Ordo Iuris na swojej stronie internetowej, Tomasz K. (imię zostało zmienione przez Ordo Iuris), "pracownik sieci Ikea został zwolniony za to, że w odpowiedzi na ideologiczną agitację pracodawcy, na firmowym forum internetowym wyraził swoją opinię inspirowaną fragmentami Pisma Świętego".

Jak dodaje instytut, wpis zwolnionego był "komentarzem do artykułu rozesłanego wśród pracowników Ikei, propagującego ideologię ruchu LGBT".

Miesiąc Dumy LGBT. Tęczowe flagi zawisły na ambasadzie USA Tęczowe flagi... czytaj dalej » Cytując Pismo Święte, wyraził on swoją negatywną opinię na temat tekstu, a później został zwolniony - uważa instytut.

Na całym świecie trwa Miesiąc Dumy LGBT - globalna kampania na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu, którą poparł m.in. prezydent USA Donald Trump.

"Różnicowanie pracowników ze względu na wyznanie"

"Konsekwencje w postaci upomnienia spotkały też osoby, które 'polubiły' wspomniany wpis na forum" - dodaje instytut, zaznaczając, że jest to "wyraz różnicowania pracowników ze względu na wyznanie" i narusza regulamin firmy zakazujący dyskryminacji z powodu wyznawanej religii. "Z racji, że wpis został opublikowany na wewnętrznym forum przedsiębiorstwa, nie może on być w żaden sposób utożsamiany z poglądami władz Ikei" - argumentuje Ordo Iuris.

"W treści wypowiedzenia pracodawca wskazał, że przyczyną zwolnienia jest naruszenie wewnętrznych regulaminów sklepu Ikea oraz 'naruszenie zasad współżycia społecznego', a także 'utrata zaufania' do pracownika. W opinii prawników Ordo Iuris przyczyny zwolnienia wskazane przez pracodawcę są nieprawdziwe. Nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości i stanowią arbitralną oraz subiektywną ocenę Ikei, której poddane zostały wyłącznie światopogląd, wiara i religia pracownika. Jak wynika z całokształtu okoliczności ujawnionej sprawy, rzeczywistą przyczyną zwolnienia pracownika było wyrażenie przez niego poglądu odwołującego się do wartości katolickich" - czytamy na stronie Ordo Iuris.

Lekcje o mowie nienawiści. Prezes Ordo Iuris: Trzaskowski wybrał indoktrynację Prezydent... czytaj dalej » Ordo Iuris w imieniu mężczyzny domaga się "uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a także wypłaty odszkodowania i przekazania środków na cele charytatywne".

IKEA odpowiada

IKEA wydała oświadczenie w tej sprawie. Dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej IKEA Retail Katarzyna Broniarek zaznaczyła, że firma zna pismo Ordo Iuris.

"Co do zasady nie komentujemy spraw personalnych, a do takich należy wspomniana kwestia rozwiązania stosunku pracy. Jednocześnie zapewniamy, że podstawą naszej kultury korporacyjnej jest wolność poglądów, tolerancja i szacunek dla każdego pracownika. Natomiast w przypadku gdy istnieje chociażby ryzyko naruszenia dóbr lub godności osobistej innych pracowników podejmujemy działania, zawsze zgodnie z prawem pracy i naszymi wartościami. We wspomnianym w piśmie przypadku, w naszej ocenie, taka właśnie sytuacja miała miejsce" - czytamy w oświadczeniu na stronie sklepu.

