Polacy "odrzucają agresywną rewolucję ideologiczną, która niszczy naszą tradycję"

Media opisały przypadek pracownika IKEA, który miał stracić pracę, kiedy sprzeciwił się "zmuszaniu pracowników sklepu do udziału w akcjach promujących ruch LGBT". Argumentując swoje stanowisko, mężczyzna miał powoływać się na swoją wiarę i cytować fragmenty Starego i Nowego Testamentu.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreślił w wydanym w niedzielę oświadczeniu, że "z oburzeniem" przyjął informację o działaniach sieci IKEA.

"Zwolnienie pracownika w związku z wyrażoną przez niego opinią dotyczącą akcji propagującej ideologię LGBT jest w mojej ocenie dyskryminacją i łamie wolność sumienia oraz wyznania. Promowanie ideologii LGBT leży poza sferą obowiązków pracowniczych" - czytamy. Jak zauważył wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z polską konstytucją oraz Kodeksem karnym "nikt nie może być zmuszanym do wspierania działań, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem czy wyznawaną religią".

"Zagraniczne koncerny zobowiązane są do przestrzegania polskiego prawa. Zwolnienie pracownika ze względu na wyznawaną religię czy światopogląd jest w Polsce działaniem bezprawnym" - napisał Romanowski. Jak dodał, narusza to przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy (artykuł 11(3) oraz artykuł 18(3a), konstytucyjne prawa obywatelskie wolności sumienia i wyznania (artykuł 53 Konstytucji RP) oraz prawo posiadania i głoszenia poglądów (artykuł 54 Konstytucji RP).

Wiceminister podkreślił, że "Polacy w swej większości odrzucają agresywną rewolucję ideologiczną, która niszczy naszą tradycję". "Jej elementem jest promowanie ideologii LGBT przez sieć IKEA. Oczekuję, że IKEA nie tylko wycofa się z tej oburzającej decyzji zwolnienia pracownika, ale również przeprosi polską opinię publiczną za swoje niedopuszczalne działania" - oświadczył.

Romanowski przypomniał, że Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro "wydał polecenie wszczęcia czynności w postaci postępowania sprawdzającego w związku z tymi skandalicznymi wydarzeniami, wskazującymi na możliwość dyskryminacji, naruszenia praw pracowniczych oraz norm chroniących wolność sumienia i wyznania".

Jak dodał, postępowanie będzie się toczyć w kierunku artykułu 119 Kodeksu karnego w związku z artykułem 194 oraz 218 Kodeksu karnego.

