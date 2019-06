Od początku czerwca w Polsce utonęło 18 osób





Według policyjnych statystyk od początku czerwca w Polsce utonęło 18 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek i przypomina o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą.

Z powodu fali upałów w Polsce coraz więcej osób spędza czas nad wodą. Tylko w niedzielę utonęło sześć osób, a łącznie od początku czerwca życie w ten sposób straciło 18 osób.

Nie we wszystkich miejscowościach na kąpieliskach są już ratownicy - w wielu miejscach rozpoczynają oni pracę dopiero wraz z początkiem wakacji.

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa

RCB w związku z utonięciami przypomina o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą.

Podkreśla konieczność przestrzegania zakazu wchodzenia do wody po alkoholu czy innych środkach odurzających oraz zakazu skakania do wody w nieznanych miejscach. RCB apeluje, by pływać tylko w wyznaczonych dla tego miejscach. Przestrzega też przed wypływaniem daleko od brzegu na dmuchanym materacu i zaleca, aby zawsze stosować się do pleceń ratowników oraz zakładać kapok, kiedy pływamy kajakiem, łódką czy rowerem wodnym.

Źródło: RCB RCB o zasadach bezpieczeństwa nad wodą