Utonęło sześć osób. Tylko jednego dnia

W niedzielę w Polsce utopiło się sześć osób - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Coraz cieplejsza aura zachęca do spędzania czasu nad wodą, dlatego RCB przypomina o zasadach bezpieczeństwa.

"Wczoraj w Polsce utopiło się aż 6 osób! Dlatego pomimo już typowo letniej aury, nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa nad wodą!" - napisano na oficjalnym profilu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.

RCB przypomniało, by nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, nie skakać do wody w nieznanych miejscach, a pływać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku - przypomniało RCB na Twitterze, dodając, że należy zawsze stosować się do poleceń ratownika oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

Na najbliższe dni prognozowane są upały. CZYTAJ WIĘCEJ NA TVNMETEO >>>

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało grafikę, na której przypomina te zasady.

Źródło: RCB RCB o zasadach bezpieczeństwa nad wodą

W Skorzęcinie brakuje ratowników

Pogoda jest coraz lepsza, trwają przygotowania do sezonu letniego. Reporterka TVN24 pojechała do Skorzęcina w Wielkopolsce, jednego z największych ośrodków wczasowych w regionie. Jak ustaliła, brakuje ośmiu ratowników, którzy pracowaliby tam od połowy czerwca do końca lipca.

Tamtejszy ośrodek sportu i rekreacji proponuje ratownikom sześć tysięcy złotych brutto pensji i zakwaterowanie na miejscu, ale nie ma chętnych - poinformowała reporterka TVN24. Akwen jest teraz niestrzeżony, ale ludzie i tak wchodzą do wody i kąpią się w tym miejscu.