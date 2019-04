Autolustracja Kazimierza Kujdy rozpoczęta

Video: tvn24

Sąd wszczął autolustrację wobec Kazimierza Kujdy

02.04 | Sąd Okręgowy w Warszawie wszczął we wtorek postępowanie autolustracyjne wobec byłego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy. Z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że był on tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Ryszard". W swoim wniosku do sądu Kujda zaprzeczył tej współpracy.

