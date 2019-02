Jak teczka Kujdy trafiła do zbioru zastrzeżonego? IPN wyjaśnia





Teczka Kazimierza Kujdy trafiła do tajnego zbioru zastrzeżonego Instytutu Pamięci Narodowej na podstawie decyzji ówczesnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydanej w grudniu 2002 roku - poinformowała TVN24 dyrektor generalna tej instytucji.

Teczka personalna TW "Ryszard" znajduje się wśród odtajnionych akt Instytutu Pamięci Narodowej. Na początku lutego poinformowała o tym "Rzeczpospolita".

Dyrektor Generalny Instytutu Pamięci Narodowej Magdalena Głowa odpowiedziała w czwartek na przesłane przez TVN24 pytania w tej sprawie. Jak poinformowała, akta Kujdy (o sygnaturze Lu Z 505/1 t. 1-2) trafiły do zbioru zastrzeżonego na podstawie decyzji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydanej 11 grudnia 2002 roku. Dodała, że była ona podpisana przez ówczesnego wiceszefa ABW pułkownika Pawła Pruszyńskiego.

Jak przekazała dyrektor, decyzję zatwierdził 20 listopada 2003 roku ówczesny prezes IPN prof. Leon Kieres.

Poinformowała również, że mikrofilmy o sygnaturach Lu Z 506/2/J oraz Lu Z 506/2/D "zostały zastrzeżone na mocy decyzji" prof. Kieresa z 7 lipca 2004 roku, która została wydana na wniosek pułkownika Pruszyńskiego z 8 stycznia tego samego roku.

Teczka personalna TW "Ryszard"

Przeszłości Kujdy przyjrzał się reporter "Czarno na białym" Arkadiusz Wierzuk. Przejrzał kopie ponad 100 stron dokumentów, w tym karty pracy, meldunki, notatki oficera prowadzącego i zobowiązanie do współpracy z teczki TW "Ryszarda".

"Ja, Kazimierz Kujda, wyrażam zgodę na nawiązanie dialogu z pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Fakt ten zachowam w ścisłej tajemnicy przed rodziną oraz przed sądem, prokuraturą, milicją i osobami trzecimi. W dialogu będę przekazywał wiadomości autentyczne i zgodne z prawdą (…)" - czytamy w oświadczeniu, które datowane jest na 21.12.1979 roku.

W taki sposób 27-letni Kazimierz Kujda, doktorant na Politechnice Warszawskiej, miał rozpocząć swoją współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa.

Kujdę, który jeździł na Zachód, zwerbował porucznik Tadeusz Wielogórski, oficer SB z Siedlec. W pierwszej z notatek oficera pojawia się informacja: "pobrałem od ob. Kujda Kazimierz (...) oświadczenie (zobowiązanie) o przystąpieniu do pracy ze Służbą Bezpieczeństwa", a także taka, że "informacje pisemne będzie podpisywał pseudonimem TW 'Ryszard'".

Dane osobowe, data urodzenia i wykształcenie tajnego współpracownika zgadzają się z danymi byłego już prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. SB napisało o nim taką opinię: "Postawa polityczno-moralna kandydata nie budzi zastrzeżeń. Osobowość oraz pozytywny stosunek do naszej Służby, (…) w/wym. będzie mógł być cennym źródłem informacji".

Kujda: mogłem podpisać jakieś dokumenty

Kujda w sprawie swojej przeszłości wydał dwa oświadczenia, w tym pierwsze z nich zaraz po informacji o jego współpracy z bezpieką. "Nigdy nie byłem tajnym współpracownikiem SB i nie podpisywałem zobowiązań do współpracy ze służbami specjalnymi PRL. Nie mam też żadnej wiedzy na temat TW Ryszard" - czytamy w komunikacie opublikowanym w "Rzeczpospolitej” 7 lutego.

"(…) Nigdy nie podjąłem z SB współpracy, która prowadziłaby do skrzywdzenia kogokolwiek lub naruszania czyichś dóbr. (…) Przyznaję natomiast, że w latach młodości (…) mogłem podpisać jakieś dokumenty (…) był to mój wielki błąd" - napisał 8 lutego, gdy znane były już szczegóły sprawy. Zapowiedział, że wystąpi do IPN o autolustrację i opublikuje dokumenty.

Wniosek o autolustrację przekazany do sądu

Biuro Lustracyjne IPN poinformowało w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, że Kujda 8 lutego złożył wniosek o wszczęcie postępowania autolustracyjnego.

11 lutego - jak czytamy w oświadczeniu - Biuro Lustracyjne IPN przekazało wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Po ewentualnym wszczęciu postępowania autolustracyjnego przez sąd prokurator właściwego Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN przeprowadza na zlecenie sądu postępowanie przygotowujące postępowanie autolustracyjne, celem przedstawienia sądowi stanowiska w przedmiocie zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego. W ramach tego postępowania prokurator w szczególności dokonuje kwerendy archiwalnej, przesłuchuje świadków oraz odbiera wyjaśnienia od wnioskodawcy - tłumaczy Biuro Lustracyjne IPN.

Dymisja Kujdy

12 lutego Kazimierz Kujda złożył rezygnację z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjął ją minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Wcześniej Kujda pełnił funkcję prezesa NFOŚiGW także w latach 2000-2002 oraz 2006-2008.

14 lutego rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Kujda został zawieszony w członkostwie w działającej przy prezydencie Narodowej Radzie Rozwoju.

W przeszłości Kujda był między innymi prezesem związanej ze środowiskiem PiS spółki Srebrna. Jego nazwisko pojawiło się w niedawnej publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennik opublikował stenogram nagrania rozmowy z lipca 2018 roku między innymi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birgfellnerem, którego firmy miały przygotować budowę w Warszawie dwóch wieżowców dla spółki Srebrna.