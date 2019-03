Broniarz odpowiada na apel Zalewskiej

Video: tvn24

Protestujący w krakowskim kuratorium nauczyciele zapraszają...

22.03 | Oświatowa "Solidarność" podjęła decyzję o proteście głodowym podczas czwartkowego nadzwyczajnego posiedzenia Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Krakowie. Ma on zacząć się w poniedziałek. Jak mówiła jedna z protestujących nauczycielek, Pani Monika Ćwiklińska, "my tutaj w małopolskim kuratorium oświaty (…) zapraszamy przedstawicieli rządu, my po to tutaj jesteśmy (…) żeby właśnie nie doszło do strajku".

