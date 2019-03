Premier Morawiecki u prezydenta Dudy. Wcześniej był na Nowogrodzkiej

Premier Mateusz Morawiecki był w środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Niewykluczone, że rozmawiał z prezesem Jarosławem Kaczyńskim o postulatach nauczycieli i możliwym ich strajku. Następnie szef rządu udał się na poświęcone w tej sprawie spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Nieoficjalnie: wieczorem spotkanie prezydenta z premierem w sprawie nauczycieli W środę wieczorem... czytaj dalej »

Po godzinie 19 premier Mateusz Morawiecki przybył do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Andrzejem Dudą dotyczące postulatów nauczycieli w sprawie wzrostu ich wynagrodzeń.

We wtorek prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Wolsztyna (woj. wielkopolskie) powiedział, że podejmie rozmowy z premierem Morawieckim w sprawie oczekiwań nauczycieli dotyczących wzrostu ich wynagrodzeń. - Zapewniam państwa, że będę o tym rozmawiał z panem premierem. To jest sytuacja ważna i poważna, i wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie - oświadczył Andrzej Duda.

Premier Morawiecki na Nowogrodzkiej

W środę po południu szef rządu był w siedzibie PiS.

Jak relacjonował reporter TVN24 Michał Gołębiowski, nie było wcześniej informacji, że odbędzie się wizyta premiera Mateusza Morawieckiego na Nowogrodzkiej.

Nie przekazano mediom, czego dotyczyło spotkanie. Niewykluczone, że tematem były wynagrodzenia nauczycieli i zapowiadany strajk nauczycieli.

Strajk nauczycieli niewykluczony

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł.

Jeśli taka będzie - wyrażona w referendum - wola większości, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasistów. Matury mają się rozpocząć 6 maja.

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i tvn24.pl prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że jeśli nic się nie wydarzy, to ma nadzieję, że do strajku przystąpi 85 do 90 proc. szkół. Dodał, że w strajku może uczestniczyć około 80-90 proc. nauczycieli.

