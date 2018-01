Zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów propagowania, afirmowania, gloryfikowania zbrodniczych ustrojów totalitarnych - powiedział w czwartek na posiedzeniu Sejmu szef MSWiA Joachim Brudziński. Na wniosek PiS minister udziela informacji na temat organizacji o charakterze skrajnym. Jego wystąpienie ma związek z reportażem "Superwizjera" TVN o środowisku polskich neonazistów. W piątek - z inicjatywy PO - członkowie rządu będą mówić z kolei o działaniach w celu powstrzymania "szerzącej się fali nienawiści".

Jakubiak (Kukiz'15): mówię do Niemców. Problem macie Wy, nie my.

Jakubiak (Kukiz'15): nic dziwnego, że paru pajaców nie wie co to jest nazizm, skoro polska historia pomija te czasy jak tylko może.

Jakubiak (Kukiz'15): liczyłem jednak na to, że tu się odbędzie dyskusja bardzo poważna. Temat nie jest polityczny, ale społeczny.

Nitras (PO): politycy, którzy odwołują się - żeby zdobyć władzę - do rasizmu, powinni zostać zdelegalizowani.

Nitras (PO): gdyby nie dziennikarze, to o tej sprawie i sprawie we wrocławskim komisariacie (śmierć Igora Stachowiaka) byśmy się nie dowiedzieli.

Czartoryski (PiS): jeżeli przyjrzymy się temu materiałowi ("Superwizjera" TVN) to widać, że Ci idioci są absolutnie zmarginalizowani. Musieli się po lasach chować, nikt nie chciał upiec tego tortu i musieli ułożyć swastykę z wafelków.

Czartoryski (PiS): to Prawo i Sprawiedliwość jest budowana na dziedzictwie odrzucenia faszyzmu i nazizmu.

Brudziński: dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie pozwolimy by ktokolwiek zamieniał nas miejscami z naszymi katami.

Brudziński: oskarżacie rząd o flirt z organizacjami narodowościowymi. Jeśli to jest flirt, to wy mieliście romans.

Brudziński: w przeciwieństwie do naszych poprzedników pokazujemy, że państwo polskie działa.

Brudziński: blisko 90% czuje się bezpiecznie, co jest rekordowym wynikiem. To efekt systematycznej i profesjonalnej służby policjantów.

Min. @jbrudzinski w #Sejm : w 2015 r. stwierdzono 791 przestępstw z nienawiści, rok później - 765. Jest to 0,1 proc. wszystkich przestępstw. W 2017 było ich 726, czyli 0,09 proc. ogółu przestępstw

Brudziński: przestępstwa z nienawiści. W 2015 roku policja zarejestrowała ich 791. Rok później było ich 765. W 2017 roku było to 726 przestępstw. Wykrywalność stale rośnie.

Brudziński: trzeba zmienić prawo. Zwracam się z prośbą do przedstawicieli wszystkich klubów.

Brudziński: do pierwszych zatrzymań doszło już 48 godzin po emisji materiału.

Brudziński: incydent z tortem wafelkowym to problem wizerunkowy. Tu zagrożone jest życie ludzkie.

Brudziński: co jest groźniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Paru idiotów w krzakach czy ataki na biura poselskie?

Brudziński: w Polsce to margines i jest to powód do dumy dla nas wszystkich.

Brudziński: będziemy to ścigać.

Brudziński: zero tolerancji dla przejawów propagowania, gloryfikowania jakichkolwiek totalitaryzmów.

Obie informacje są reakcją na ubiegłotygodniowy reportaż "Superwizjera" TVN, w którym ujawniono działalność niektórych polskich środowisk narodowych, między innymi stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". Na nagraniach wykonanych ukrytą kamerą widać między innymi obchody 128. urodzin Adolfa Hitlera zorganizowane w 2017 roku w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego.

Materiał pokazuje między innymi rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Adolfa Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona. Widać też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" i częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

Informacja szefa MSWiA po reportażu

W Sejmie minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przedstawia informację "na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość". W tym punkcie obrad przewidziano między innymi 5-minutowe wystąpienia w imieniu klubów i 3-minutowe w imieniu kół poselskich.

Wniosek w tej sprawie złożył w poniedziałek szef klubu PiS Ryszard Terlecki. "W szczególności proszę o informacje, jakie działania podjęto w związku z ostatnimi, bulwersującymi doniesieniami medialnymi na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Proszę również o przedstawienie informacji co do ilości postępowań prowadzonych w sprawach, o których mowa powyżej" - napisał Terlecki we wniosku.

Z kolei w środę późnym wieczorem do Sejmu wpłynął wniosek Platformy, aby tematem zaplanowanej na piątek po południu "informacji bieżącej" były działania prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, "mające na celu powstrzymanie szerzącej się w Polsce fali nienawiści i postaw propagujących faszyzm i nazizm".

Wyjaśnień w tej sprawie mają udzielić szefowie obu resortów. Wniosek Platformy w tej sprawie ma uzasadniać w Sejmie lider partii Grzegorz Schetyna.

Szef PO, zapowiadając w poniedziałek w Katowicach złożenie wniosku, zarzucał między innymi rządowi bezczynność po "ekscesach" zaistniałych podczas listopadowego Marszu Niepodległości w Warszawie. - To wszystko kwestia aktywności prokuratury i tak naprawdę próby stawania po stronie przestępstwa i hańby. Widzieliśmy to przez ostatnie tygodnie, miesiące. Nie było reakcji żadnej ze strony polityków PiS, ze strony prokuratury, prokuratora Ziobry, ze strony ministrów - wcześniej (Mariusza) Błaszczaka, teraz (Joachima) Brudzińskiego - mówił Schetyna.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi postępowanie dotyczące publicznego propagowania faszyzmu. Zostało ono objęte zwierzchnim nadzorem przez Prokuraturę Krajową. Na polecenie prokuratora generalnego gliwicka prokuratura analizuje też kwestię delegalizacji stowarzyszenia Duma i Nowoczesność.