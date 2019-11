Pierwszy MiG-29 wzbił się w powietrze. "Zobaczymy, jak to będzie"

Foto: Wojtek Laski/East News Video: tvn24

Jak działa katapulta, która wystrzeliła pilota z kabiny...

05.03 | Oficjalnie nie wiemy, co było przyczyną wypadku z udziałem samolotu MiG-29 - wyjaśniał we wtorek Roman Peczka z "Przeglądu Lotniczego", który był gościem we "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Ekspert komentował katastrofę myśliwca, który rozbił się w poniedziałek w miejscowości Drgicz w województwie mazowieckim. Wyjaśniał, jak działa katapulta, która uratowała pilotowi życie.

»