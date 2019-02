Awaryjne lądowanie myśliwca MiG-29. Samoloty uziemione





»

Samolot MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku lądował awaryjnie w piątek po południu na macierzystym lotnisku. Loty wszystkich samolotów MiG-29 zostały wstrzymane do czasu rozpoczęcia pracy przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

MiG-29 rozbił się pod Pasłękiem. Nagranie z monitoringu W nocy z czwartku... czytaj dalej » Do awaryjnego lądowania doszło po południu. Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak poinformował tvn24.pl, że podczas lotu szkoleniowego pilot zgłosił spadek ciśnienia w kabinie, rozpoczął awaryjne podawanie tlenu i wylądował na macierzystym lotnisku.



Rzecznik poinformował, że loty wszystkich MiG-29 zostały wstrzymane. W poniedziałek Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), która rozpocznie badanie przyczyn awarii samolotu, zdecyduje czy pozostałe maszyny tego typu mogą wrócić do służby, czy pozostaną uziemione do czasu ustalenia przyczyn awarii.



Jednocześnie ppłk Pawlak poinformował, że stan pilota jest dobry. Trafił do szpitala na badania.

O awaryjnym lądowaniu pilota myśliwskiego samolotu MIG-29 w Malborku jako pierwszy poinformował w piątek wieczorem portal Onet.

Wypadki MiG-29 i Su-22

Wszystkie myśliwce MiG-29 uziemione Do czasu... czytaj dalej » To nie jedyny przypadek awarii myśliwca MiG-29 w ostatnim czasie. 6 lipca 2018 r. samolot MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku rozbił się w nocy, w okolicach Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie). Tuż przed katastrofą samolotu MiG-29 pilot tej maszyny katapultował się, ale nie przeżył wypadku.



Pół roku wcześniej, 18 grudnia 2017 r. rozbił się wieczorem w okolicach Kałuszyna na Mazowszu podchodzący do lądowania w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim myśliwiec MiG-29 z tej bazy. W tym wypadku pilot przeżył.



Po tych wypadkach loty wszystkich maszyn MiG-29 były wstrzymywane. Po wypadku z 6 lipca uziemiono także poradzieckie, uderzeniowe Su-22, gdyż oba samoloty mają ten sam typ fotela wyrzucanego. Uziemienie samolotów miało trwać do czasu wyjaśnienia przyczyn ostatniego wypadku przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.



Pod koniec września samoloty wojskowe Su-22 wznowiły loty. Loty samolotów MiG-29 wznowiono na początku listopada.