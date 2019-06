Rafał Matyja: warto pamiętać Prawu i Sprawiedliwości całą kadencję rządzenia





W wyborach do europarlamentu opozycja bardzo często zajmowała się sobą, spory między Robertem Biedroniem a politykami Platformy Obywatelskiej były strasznie ważne, dyskusje na tematy światopoglądowe nagle stawały się osią sporu wewnątrz - mówił w "Faktach po Faktach" profesor Rafał Matyja. Jak dodał, w wyborach do parlamentu polskiego powstaje pytanie "jak peleton będzie gonił uciekiniera". Sytuacja jak w wyścigu. Uciekający może popełniać błędy, pytanie, czy wtedy opozycja będzie potrafiła je wykorzystywać - mówił.

Przedwyborcze zwieranie szeregów. Wiosna rozmawia z SLD, Kaczyński z Kukizem Razem czy osobno?... czytaj dalej » Profesor Rafał Matyja, politolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, był pytany w "Faktach po Faktach" o prognozy przed jesiennymi wyborami do parlamentu.

"Pytanie, czy opozycja będzie chciała gonić uciekający PiS"

Przyznał, że widzi szansę dla opozycji "w mobilizacji tych wyborców, którzy nie poszli do wyborów europejskich, sądząc, że to są wygrane wybory albo nie odpowiadał im kształt Koalicji Europejskiej" - Różne rzeczy mogły zadecydować - ocenił.

- Prawu i Sprawiedliwości rzeczywiście udało się zmobilizować bardzo dużo wyborców, to jest wynik o pół miliona lepszy niż w ostatnich wyborach parlamentarnych, ale opozycja ma jakieś zasoby. To nie jest tak, że rzeczywiście ciężko pracowała, wydusiła zwolenników i już się więcej nie da. Pytanie, czy będzie odpowiednia waleczna, czy będzie chciała gonić uciekający PiS - skomentował profesor Matyja.

"Największy dylemat mają PSL-owcy"

Pytany, czy opozycja powinna wystartować jako jedna armia czy osobno, odparł: - Największy dylemat mają PSL-owcy. On jest rzeczowy, to nie jest tylko hamletyzowanie, podbijanie stawki.

- Jak się analizuje powiat po powiecie, to widać wyraźnie, że na Koalicję Europejską nie zagłosowało bardzo wielu wyborców PSL. Część z nich prawdopodobnie zagłosowała na PiS. Tam, gdzie PSL miał bardzo dobre wyniki, jest największy przyrost wyborców PiS-u - powiedział.

Sawicki o "ewentualnej koalicji" PSL z PiS. Rzecznik ludowców: bzdura Nie będzie żadnej... czytaj dalej » - Na przykład w województwie świętokrzyskim - tam zawsze PSL miał swój bastion i ten bastion trochę skruszał. Oczywiście kandydaci PSL zrobili tam bardzo dobry wynik. To jest coś co sprawia, że ten dylemat jest prawdziwy, czy jak PSL pójdzie sam to wniesie do tej nowej koalicji parlamentarnej więcej mandatów niż gdyby poszedł w koalicji z Platformą? - zastanawiał się.

Jego zdaniem, "kwestie światopoglądowe nie są aż tak ważne, jak kwestia szyldu". - Bardzo trudno jest przekonać wyborców na wsi, tych, którzy poszliby i zagłosowali na PSL, żeby głosowali na Platformę Obywatelską - powiedział. - Pytanie, czy PSL ich uzyska i czy to będzie więcej niż pięć procent - dodał.

Profesor Matyja odniósł się również do nowego sztabu wyborczego PiS. Joachim Brudziński został powołany na szefa sztabu wyborczego, a Beata Szydło na szefa rady sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości - poinformowała w czwartek po posiedzeniu Komitetu Politycznego partii rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

- Będą twarzami. Beata Szydło sprawdziła się w sensie wyborczym. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce pokazali, że to jest ich ulubiony polityk. To jest sensowna decyzja - ocenił prof. Matyja.

- To jest trochę jak w wyścigu kolarskim. PiS w wyborach europejskich lekko odjechał w stawce i zaczął szybko kampanię. Opozycja jest spóźniona - mówił.

Według profesora, to "w jakim kształcie ten peleton pojedzie" to jest drugorzędna sprawa, ważniejsze jest to, "czy on będzie gotów współpracować". - To znaczy, czy nie będzie tak, jak się działo już w kampanii europejskiej, że opozycja bardzo często zajmowała się sobą, że spory między Robertem Biedroniem a politykami Platformy Obywatelskiej były strasznie ważne, że dyskusje na tematy światopoglądowe nagle stawały się osią sporu wewnątrz. To jest pytanie jak peleton będzie gonił uciekiniera. Sytuacja jak w wyścigu. Uciekający może popełniać błędy, pytanie, czy wtedy opozycja będzie potrafiła to wykorzystywać, czy będzie w stanie dyskontować te słabe strony PiS - skomentował.

Profesor przypomniał różne momenty rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, m.in. "awanturę z sądami". - Warto pamiętać Prawu i Sprawiedliwości całą kadencję rządzenia - podkreślił.