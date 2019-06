Nowy sztab wyborczy PiS





Foto: Jacek Bednarczyk/PAP | Video: tvn24 Komitet Polityczny zatwierdził również decyzję o powołaniu rzecznika prasowego i zastępcy

Joachim Brudziński został powołany na szefa sztabu wyborczego, a Beata Szydło na szefa rady sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości - poinformowała w czwartek po posiedzeniu Komitetu Politycznego partii rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

W czwartek w warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego partii. W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezesi PiS: Adam Lipiński i Mariusz Kamiński, szef gabinetu premiera Marek Suski i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Prawo i Sprawiedliwość ma nową rzeczniczkę Posłanka Anita... czytaj dalej »

Brudziński szefem sztabu wyborczego PiS, Szydło - rady sztabu

Po około półtorej godziny do dziennikarzy wyszła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. - Zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego, na którym Komitet Polityczny zatwierdził wstępną decyzję o powołaniu rzecznika prasowego i zastępcy (mazowieckiego radnego Radosława Fogla - red.) - poinformowała Czerwińska.

Wyjaśniła, że Beata Szydło została powołana na szefa rady sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a Joachim Brudziński na szefa sztabu wyborczego.

Jak dodała, do rady sztabu wyborczego będą należeć europosłowie, którzy zdobyli najlepszy indywidualny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Na najbliższym posiedzeniu sztabu wyborczego ukonstytuuje się on i będą wybrani członkowie - zapowiedziała Czerwińska.

Dopytywana, kiedy to nastąpi, odpowiedziała, że niezwłocznie. - Pracujemy, jesteśmy w pełni zmobilizowani i nie osiedliśmy na laurach. Cały czas trwa ciężka praca i przygotowanie do kampanii - powiedziała rzeczniczka PiS.

Czerwińska poinformowała również, że w piątek odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS.