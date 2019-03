Morawiecki o słowach Broniarza: nie powinno dochodzić do takiego szantażu moralnego

Nie powinno dochodzić do takiego szantażu moralnego, na jaki pozwolił sobie przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Skomentował w ten sposób słowa szefa ZNP o "potężnym orężu w rękach nauczycieli", którym jest promocja uczniów do kolejnych klas.

W sobotę prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w wywiadzie dla Radia ZET, mówiąc o zapowiedzianym strajku w oświacie, przypomniał między innymi, że w kompetencji nauczycieli, rad pedagogicznych, leży klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów.

Broniarz przeprasza za wypowiedź o "potężnym orężu w rękach nauczycieli" Nie było moim... czytaj dalej » - To też jest potężny oręż w ręku nauczycieli, chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość. Jeżeli skorzystamy także z tego oręża to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm związany z rekrutacją albo zakończeniem kolejnych cykli edukacyjnych przez dzieci, uczniów polskich szkół - powiedział.

Broniarz w niedzielę w rozmowie z reporterem TVN24 przeprosił za te słowa. Jak tłumaczył, jego wypowiedź była "próbą obudzenia i otrzeźwienia pani minister Anny Zalewskiej i rządu".

Premier: to szantaż moralny, te słowa nie powinny paść

Do słów szefa ZNP o "potężnym orężu w rękach nauczycieli" odniósł się w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Zaapelował do związków zawodowych o "ostudzenie emocji". - A już żadną miarą nie powinno dochodzić do takiego szantażu moralnego, na jaki pozwolił sobie przewodniczący Broniarz, gdzie groził rodzicom, uczniom. Absolutnie nikt w takim języku nie powinien mówić. Nie wyobrażam sobie, żeby do czegoś takiego doszło - podkreślił premier.

Oglądaj Wideo: tvn24 Broniarz: przepraszam za słowa o "potężnym orężu w rękach nauczycieli"

"Uczniowie nie powinni ucierpieć"

Morawiecki przekonywał też, że rząd stara się poprzez prowadzony od kilku miesięcy dialog ze środowiskami związków zawodowych nauczycieli dojść do porozumienia i konsensusu.

- Uważam, że nauczyciele powinni zarabiać więcej i to jest coś, co chcemy osiągnąć poprzez sekwencję wielu podwyżek w najbliższych latach - oświadczył Morawiecki.

Szef ZNP: Mamy w ręku potężny oręż. Jeśli go wykorzystamy, edukacji grozi totalny kataklizm Mamy w ręku... czytaj dalej » Zdaniem szefa rządu, w kwestii zarobków nauczycieli można dojść do porozumienia, a egzaminy - jak stwierdził - muszą się odbyć, bo "to jest prawo uczniów". - Uczniowie nie powinni ucierpieć. Będziemy robili wszystko, żeby te egzaminy się odbyły - zapewnił premier.

Nauczyciele decydują o strajku

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez ZNP w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych.

Jeśli taka będzie wola większości pracowników oświaty, wyrażona w referendum, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. 6 maja mają się rozpocząć matury.