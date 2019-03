Broniarz przeprasza za wypowiedź o "potężnym orężu w rękach nauczycieli"

Nie było moim celem, aby urazić jakiegokolwiek ucznia czy rodzica. Jeżeli tak się stało, to mogę oczywiście przeprosić i tak to czynię - powiedział szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Przeprosiny dotyczą jego słów o "potężnym orężu w rękach nauczycieli", którym jest promocja uczniów do kolejnych klas. Broniarz zaznaczył, że ta wypowiedź była "próbą obudzenia i otrzeźwienia pani minister Anny Zalewskiej i rządu".

W sobotę prezes ZNP w wywiadzie dla Radia ZET, mówiąc o zapowiedzianym strajku w oświacie przypomniał między innymi, że w kompetencji nauczycieli, rad pedagogicznych, leży klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów.

Szef ZNP: Mamy w ręku potężny oręż. Jeśli go wykorzystamy, edukacji grozi totalny kataklizm Mamy w ręku... czytaj dalej » - To też jest potężny oręż w ręku nauczycieli, chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość. Jeżeli skorzystamy także z tego oręża to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm związany z rekrutacją albo zakończeniem kolejnych cykli edukacyjnych przez dzieci, uczniów polskich szkół - powiedział.

Szef ZNP: jeżeli ktoś poczuł się urażony to przepraszam

W niedzielę w rozmowie z reporterem TVN24 Broniarz przepraszał za swoje słowa. - Jeżeli którykolwiek uczeń, czy rodzic poczuł się tymi słowami zagrożony, to śmiało mogę powiedzieć, że nie było to moim celem, intencją i za to mogę oczywiście przeprosić i tak to czynię - powiedział szef Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zwrócił przy tym uwagę, że jego słowa miały być "wyraźnym sygnałem" i "próbą obudzenia i otrzeźwienia pani minister [edukacji narodowej - przyp. red.] Anny Zalewskiej i rządu".

- Od 14 dni, od momentu rozpoczęcia referendum [strajkowego - red.], nie pojawiły się żadne propozycje ze strony rządowej, które miałyby ten konflikt wyciszyć - stwierdził Broniarz.

Broniarz o "potężnym orężu". MEN odpowiada

Jeszcze w sobotę słowa prezesa ZNP o "potężnym orężu w rękach nauczycieli" skomentowała w oświadczeniu rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Stwierdziła, że groźba utrudnienia promocji dla uczniów oraz "próba paraliżu systemu polskiej oświaty, jest działaniem wyjątkowo nieodpowiedzialnym, dla którego nie ma usprawiedliwienia".

Krytycznie o słowach Broniarza wypowiedziała się też rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Oceniła, że słowa szefa ZNP są "skandalem i grą polityczną".

"Branie zakładników" i nauczyciele, którzy "doszli do ściany" - Mam nadzieję,... czytaj dalej » "Zapowiedź sparaliżowania systemu oświaty oraz próba wykorzystania dzieci, młodzieży oraz rodziców jest absolutnie niedopuszczalna. Powinien się z tego natychmiast wycofać i przeprosić uczniów i rodziców" - napisała w niedzielę Mazurek na Twitterze.

Nauczyciele decydują o strajku

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych.

Jeśli taka będzie wola większości pracowników oświaty wyrażona w referendum, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. 6 maja mają się rozpocząć matury.