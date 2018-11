Poseł Platformy interweniuje u szefa policji. Chce usunięcia komendanta

Poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski zwrócił się z interwencją poselską do szefa Komendy Głównej Policji. Domaga się wyjaśnień w sprawie komendanta podlaskiej policji i usunięcia go ze służby. Chodzi o słowa Daniela Kołnierowicza, który proponował "konkurs na anonim" o posłance PO.

Komendant podlaskiej policji ogłasza konkurs na anonimy o posłance Nadinspektor... czytaj dalej » Nadinspektor Daniel Kołnierowicz sugerował w lokalnej rozgłośni radiowej w poniedziałek, że można ogłosić konkurs w sprawie posłanki PO Bożeny Kamińskiej, która ujawniła serię anonimów od policjantów. Policjanci nadesłali jej w ostatnim czasie w listach informacje o - jak przekonują - nieprawidłowościach w tej formacji na Podlasiu.

- Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, to może ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej. O majątku, o podróżach służbowych, o dotychczasowej działalności - wymieniał nadinspektor Kołnierowicz.

"Skandaliczna wypowiedź"

W związku z wypowiedzią szefa podlaskiej policji Paweł Olszewski zwrócił się z interwencją poselską do komendanta głównego policji generalnego inspektora Jarosława Szymczyka.

- To jest wypowiedź skandaliczna, prymitywna, niegodna funkcjonariusza policji, a tym bardziej niegodna generała - ocenił w czwartek w rozmowie z TVN24 Olszewski.

Stopień nadinspektora to odpowiednik generała w armii.

- Złożyłem interwencję u komendanta głównego, żeby wyjaśnił te skandaliczne słowa, zastraszanie posłanki. To jest w demokratycznym państwie niebywała rzecz. Ten funkcjonariusz powinien być usunięty ze służby tym bardziej, że złamał podstawowe zasady zarządzenia komendanta głównego odnośnie zasad etyki, którymi funkcjonariusze powinni się kierować i to już jest podstawa do tego, żeby wszcząć postępowanie dyscyplinarne i usunąć go ze służby - tłumaczył.

Zasady etyki zawodowej, które przytacza również w piśmie poseł to "życzliwość" w kontaktach z ludźmi oraz "bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn".

"Ten pan nie powinien w ogóle nosić munduru" vs "wszystko jest dobre, żeby uderzyć w PiS" Mam nadzieję, że... czytaj dalej » Poseł wniósł w interwencji o "natychmiastowe przeprowadzenie czynności wyjaśniających wobec nadinspektora Kołnierowicza i wyciągnięcie odpowiedzialności służbowej w postaci usunięcia ze struktur Policji".

ZOBACZ PISMO PAWŁA OLSZEWSKIEGO DO SZEFA KGP

"Nieodpowiedzialne działanie"

Słowa nadinspektora Kołnierowicza skomentował również poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz.



- Jeżeli komendant wojewódzki w randze generała proponuje, żebyśmy robili ogólnopolski konkurs na donosy i będziemy później się nimi bawić, to jest to rzeczywiście niepoważne i naprawdę warto by się zastanowić, czy ta osoba powinna pełnić tę funkcję, bo to jest nawoływanie do tego, żeby jedni na drugich donosili - powiedział.



Poseł dodał, że była sugestia, iż "to nie będą anonimy, które będą mogły być potwierdzone faktami". - Jest to nieodpowiedzialne działanie - ocenił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Meysztowicz o słowach komendanta podlaskiej policji: nieodpowiedzialne działanie

"Nie mówiłem, że ogłaszamy konkurs, tylko że może ogłosimy konkurs"

Wypowiedź komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku, który proponował "konkurs na anonim" o posłance PO była reakcją na informacje o raporcie z kontroli, którą przeprowadziła Komenda Główna Policji. Kontrolerzy zostali wysłani na Podlasie po tym, jak parlamentarzystka PO Bożena Kamińska ujawniła w Sejmie serię anonimów od policjantów, którzy skarżyli się m.in., że muszą pilnować przez cały rok domu wiceministra Jarosława Zielińskiego.

Nadinspektor Daniel Kołnierowicz tłumaczył w środę swoją poniedziałkową wypowiedź. - Ten "konkurs" był komentarzem do tego, co robi pani posłanka Kamińska, bo to jest nic innego, jak właśnie tylko taki konkurs, który jest rzeczywiście przeprowadzany - mówił szef podlaskiej policji.



Zapewnił, że nie namawiał do prawdziwego "konkursu na anonimy". - Nie mówiłem, że "ogłaszamy" konkurs, tylko że "może ogłosimy" konkurs – powiedział komendant.