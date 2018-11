"Ten pan nie powinien w ogóle nosić munduru" vs "wszystko jest dobre, żeby uderzyć w PiS"

Mam nadzieję, że pan minister Joachim Brudziński po czymś takim zwolni tego pana - powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski przekonywał natomiast, że "nawet mundur nie broni przed emocją". Politycy w środę komentują słowa komendanta podlaskiej policji, który na radiowej antenie ogłaszał "konkurs na anonim" o posłance PO.

Komendant podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz w lokalnej rozgłośni radiowej proponował w poniedziałek, by ogłosić "konkurs na najlepszy anonim" o posłance Platformy Obywatelskiej Bożenie Kamińskiej. Tak zareagował na informacje o raporcie z kontroli, którą przeprowadziła Komenda Główna Policji. Kontrolerzy zostali wysłani na Podlasie po tym, jak parlamentarzystka PO w Sejmie ujawniła serię anonimów od policjantów, którzy skarżyli się m.in., że muszą pilnować przez cały rok domu wiceministra Jarosława Zielińskiego.

W środę wypowiedź komendanta podlaskiej policji komentowali politycy.

"Nie powinien w ogóle nosić munduru"

- Na pewno nie zostawimy tej sprawy, chociaż ja mam nadzieję, że pan minister (spraw wewnętrznych i administracji Joachim) Brudziński ma jakieś resztki logiczności w myśleniu, resztki przyzwoitości i po czymś takim zwolni tego pana - ocenił Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.

- Ten pan nie powinien nie tylko być komendantem wojewódzkim policji, ale ten pan nie powinien w ogóle nosić munduru, bo jeżeli w ten sposób żartuje - czy mówi na poważnie, nie ma to najmniejszego znaczenia - to po prostu przynosi wstyd mundurowi policjanta - kontynuował parlamentarzysta PO.



Dodał, że "policjant to jest ktoś, kto ma pomagać obywatelowi, a ten pan mówi: zrobię konkurs na to, aby obywatele pisali donosy".

"Wszystko jest dobre, żeby uderzyć w PiS"

Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski (Klub PiS), oceniając słowa komendanta Kołnierowicza przekonywał, że "nawet mundur nie broni przed emocją".

- Może powinien bardziej zachować kamienny spokój, możliwe, że tak, ale potępianie go i robienie z tego tak zwanej jazdy bez trzymanki w mediach i sensacji to nie jest to, czego najbardziej nam teraz potrzeba - zaznaczył.



- Ja nie jestem adwokatem tego i nie znam tej sprawy w szczegółach, ale uważam, że wszystko jest dobre, żeby uderzyć w PiS - podsumował Cymański.

Kamińska: im bardziej ktoś się tłumaczy, tym bardziej jest winny

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Justyna Sieklucka, posłanka Bożena Kamińska uznała w rozmowie telefonicznej, że nadinspektor Daniel Kołnierowicz nie powinien odnosić się do raportu pokontrolnego na antenie radiowej. W ocenie parlamentarzystki, im bardziej ktoś się tłumaczy, tym bardziej jest winny.

Według reporterki Kamińska stwierdziła, że sam pomysł konkursu na anonim najlepiej pozostawić bez komentarza.