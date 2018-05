Lubnauer: o odejściu Petru dowiedziałam się przez SMS-a

Foto: PAP/Jacek Turczyk Video: tvn24

Gasiuk-Pihowicz i Petru o odejściu Scheuring-Wielgus

09.05 | To, co pozwala nam na podjęcie skutecznej walki to jest współdziałanie, to jest pewna kooperacja, to jest to wszystko, co pozwala nam stanąć ramię w ramię, a nie odchodzenie - powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz odnosząc się do odejścia Joanny Scheuring-Wielgus. Były szef Nowoczesnej Ryszard Petru powiedział, że nidgy nie miał problemów komunikacyjnych z Scheuring-Wielgus.

