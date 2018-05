Scheuring-Wielgus: Odchodzę z Nowoczesnej. Dostałam zakaz wypowiadania się o niepełnosprawnych





We wtorek okazało się, że otrzymałam zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych w Sejmie. To w zasadzie była przekroczona czerwona linia - powiedziała w "Jeden na jeden" w TVN24 posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Posłanka PiS ucieka protestującym. "Nie będę z panią rozmawiała" W poniedziałek... czytaj dalej » Scheuring-Wielgus poinformowała w "Jeden na jeden", że odchodzi z Nowoczesnej.

- Czasami są takie momenty w życiu, kiedy trzeba podjąć właściwą decyzję i to jest ta właściwa decyzja - powiedziała.

Dodała, że nie jest ona nagła, ale przemyślana.

- Kiedy zmieniamy instrumenty, dyrygenta, to zespół zaczyna fałszować. Nikt nie chce kupić biletów na koncert takiego zespołu, a ja też nie chcę w nim grać - mówiła.

Powiedziała, że we wtorek okazało się, iż otrzymała zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie.

- To w zasadzie była przekroczona czerwona linia. Od 21 dni jestem z niepełnosprawnymi i wydawać by się mogło, że to ja powinnam być jednak osobą, która prezentuje stanowisko klubu (Nowoczesnej - red.) - dodała.

Zaznaczyła, że to decyzja (o zakazie wypowiadania się - red.) osób będących w prezydium, czyli m.in. Kamili Gasiuk-Pihowicz.

- Poczułam się tak, jak w tym momencie, gdy marszałek Kuchciński wyłącza mi mikrofon, kiedy staję na mównicy. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Po prostu nie ma mojej zgody na takie działanie - przyznała.

"Trzeba zejść ze sceny niepokonanym"

Scheuring-Wielgus powiedziała, że będzie "wolnym elektronem". - Na razie będę się cieszyć z tego, że jestem posłem niezależnym i będę miała ochotę przyjeżdżania do Sejmu. Już od pewnego czasu przyjazd do Sejmu wiązał się z tym, że mi się po prostu nie chciało w klubie pracować - tłumaczyła.

- Jeśli mnie ktoś nie chce, to po co mam być w tym miejscu - dodała.

Podkreśliła, że nie akceptuje fałszu i kłamstwa. Na pytanie, kto kłamał, odparła: - To nie ma znaczenia.

- Jeżeli jest przekroczona czerwona linia, to trzeba podjąć decyzję, trzeba zejść ze sceny niepokonanym - oświadczyła.