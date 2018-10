Kukiz się tłumaczy: przejęła mnie piątkowa noc, przepraszam za wulgaryzmy

Video: tvn24bis

Agnieszka Ścigaj o serii wpisów Pawła Kukiza: poraziły mnie...

27.10 | Trochę mnie te słowa poraziły. Jeżeli rzeczywiście Paweł Kukiz jest autorem tych słów, chociaż mam wątpliwości, ale jeżeli tak jest, to powiem krótko: nie podobają mi się - powiedziała w programie "Babilon" w TVN24 BiS Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15). Odniosła się w ten sposób do serii wpisów odnoszących się do innych polityków, które z piątku na sobotę zamieszczono na twitterowym koncie Pawła Kukiza. Ścigaj podkreśliła, że sama nie używa takich słów w mediach społecznościowych. - Mam nadzieję, że moi wyborcy nie muszą wstydzić się za moje słowa - dodała.

