Kukiz zapowiada usunięcie konta na Twitterze po serii wpisów

Nieuprzejma, nocna wymiana tweetów między Pawłem Kukizem a byłym kandydatem ruchu Kukiz'15 na prezydenta Warszawy Markiem Jakubiakiem wzbudziła wiele emocji, nie tylko między nimi. W sobotę szef ugrupowania niespodziewanie oświadczył, że wkrótce zlikwiduje swoje konto na Twitterze.

Powodem ostrej wymiany słów między politykami był wpis Jakubiaka, w którym skomentował odejście z klubu Kukiz’15 Jakuba Kuleszy. Ten w piątek ogłosił, że przechodzi do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkiego.

Ostra wymiana wpisów

"To drugi po Adamie Andruszkiewiczu mój synek sejmowy, który podjął taką decyzję. Widać nie nadają się na wegetację. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Całym sercem życzę Wam Panowie jak najlepiej, niech Wam się darzy" - napisał polityk, ubiegający się niedawno o urząd prezydenta stolicy z ramienia Kukiz'15.



Dziś z klubu Kukiz'15 wystąpił @Kulesza_pl , to drugi po @Andruszkiewicz1 mój synek sejmowy, który podjął taką decyzję. Widać nie nadają się na wegetację. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Całym sercem życzę Wam Panowie jak najlepiej, niech Wam się darzy :) — Marek Jakubiak (@jakubiak_marek) 26 października 2018



W reakcji na tweet Jakubiaka, Kukiz napisał: "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanię w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych). Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza" - dodał.



W kolejnym tweecie-odpowiedzi do Jakubiaka napisał: "Synek, znaczy jednego masz z Kornelem a drugiego z Korwinem. Pytanie - ty rodzisz czy zapładniasz te piękne istoty".



Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysiecy na kampanie w Warszawie wydałes (czyli dwa razy mniej niz ja na ciebie w parlamentarnych) :-) Powodzenia i Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza :-) — Paweł Kukiz (@pkukiz) 26 października 2018

Dyskusja poza kontrolą

"'Marek! Idź za nimi". Kukiz sugeruje Jakubiakowi opuszczenie ugrupowania Marek! Idź za... czytaj dalej » Dyskusja polityków przykuła uwagę internautów i wywołała falę komentarzy. Pojawiły się spekulacje, że wpis Jakubiaka świadczy o jego planach opuszczenia klubu Kukiza i przyłączenia się - jak uczynił to Kulesza - do partii Wolność. Głos w tej sprawie zabrał Jacek Wilk - jeden z polityków partii Korwina.



"MJ (Marek Jakubiak - red.) to facet o niezłym temperamencie (co parę razy odczułem), ale świetny mówca i twardo chodzący po ziemi polityk - przedsiębiorca (z sukcesem) czyli w tym Sejmie prawdziwy unikat. Nie ukrywam; takich nam trzeba na froncie naprawy PL. A wojskowa dyscyplina też się nam przyda" - napisał Wilk.



Ten wpis także doczekał się ostrej - i wulgarnej - odpowiedzi. "I taki bacik po pupci. Widzę to! Wilk w ekstazie (w pończochach), łajany przez Jakubiaka w kadzi a obok masturbujący się Korwin przy odbycie Kornela. Kto będzie najładniejszy - dostaje wodociągi w Radomiu" - czytamy we wpisie na koncie Pawła Kukiza.

"Przepraszam - nie będę tego komentował… Naprawdę żal…" - odpowiedział mu Wilk.

Źródło: Twitter Jacek Wilk o Jakubiaku

Swoimi wpisami Paweł Kukiz ściągnął na siebie falę krytycznych komentarzy. "Długo miałem nadzieję, że to jakiś włam, prowokacja - no, że w każdym razie nieprawda. Ale wygląda na to, że Kukiz popełnił tej nocy wizerunkowe samobójstwo" - napisał na swoim Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy", Rafał Ziemkiewicz.



Długo miałem nadzieję, że to jakiś włam, prowokacja, no że w każdym razie nieprawda. Ale wygląda na to, że @pkukiz popełnił tej nocy wizerunkowe samobójstwo https://t.co/gnWEmWw4VM — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 27 października 2018

Kukiz znika z Twittera

Kilka godzin później, w sobotnie popołudnie, Paweł Kukiz opublikował wpis, w którym zapowiedział likwidację swojego konta na Twitterze.

"W związku z sytuacją, że utraciłem kontrolę nad swoim kontem na Twitterze zmuszony jestem konto zlikwidować, co uczynię jutro o 8smej rano" - czytamy w tweecie.

W sobotę w rozmowie z PAP Kukiz tłumaczył, że do jego konta "ma dostęp zbyt wiele osób" m.in. ludzie już nie związani z Kukiz’15, a którzy współpracowali z nim i z jego ugrupowaniem jeszcze za czasów wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku.

- Nie korzystałem z tego konta, a głównie komunikowałem się przez Facebook - zaznaczył Kukiz.