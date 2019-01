"Bierzemy się za robotę". Owsiak deklaruje, że wraca do bycia prezesem Fundacji WOŚP

Tak, będę grał z Orkiestrą. Tak, będę prezesem Fundacji - oświadczył Jerzy Owsiak po pogrzebie Pawła Adamowicza. Dodał, że ma nadzieję, iż śmierć prezydenta Gdańska nie pójdzie na marne i miliony Polaków powiedzą "nie" nienawiści.

W nagraniu opublikowanym w sobotę na Facebooku Jerzy Owsiak, założyciel i do czasu poniedziałkowej rezygnacji, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosił, że ponownie przejmuje kierownictwo nad WOŚP.

- Powiem ci, Paweł, krótko: bierzemy się za robotę, wracam do roboty, bierzemy się jeszcze cztery razy mocniej, dziesięć razy mocniej - powiedział Owsiak. - Tak, będę grał z Orkiestrą. Tak, będę prezesem Fundacji - dodał. Wyznał, iż ma nadzieję, że "miliony Polaków wezmą sobie do serca, żeby stanowczo powiedzieć każdej nienawiści: nie, nie ma na to naszej zgody".

Prezes fundacji WOŚP powiedział, że zależy mu, by "cała ta sytuacja (śmierć prezydenta Gdańska- red.) nie poszła gdzieś w zaświaty".

"Jedno serce zgasło, ale miliony serc się otworzyły"

"Cisza nie może oznaczać milczenia". Rodzina i przyjaciele pożegnali Pawła Adamowicza W czasie mszy... czytaj dalej » - Przez kilka dni wydarzyły się rzeczy niezwykłe. To, co zobaczyłem ja, to, co zobaczyli wszyscy Polacy: jedno serce zgasło, ale miliony serc się otworzyły. Mogliśmy w Gdańsku, mieście, które tak kochasz, zobaczyć największe serce świata. Masa ludzi przyszła, żeby zapalić znicze - zwrócił się Owsiak do nieżyjącego Pawła Adamowicza. Dodał, że także Orkiestra dostawała "niesamowite informacje na nasz temat, na temat tego co robimy".

Tłumacząc swoją decyzję o powrocie do kierowania Fundacją WOŚP, Owsiak zwrócił uwagę na ogrom wsparcia i pozytywnych słów, jakie otrzymał w ostatnim czasie. - Kiedy usłyszałem, co mówi siostra Małgorzata Chmielewska w telewizji, co mówi Ania Dymna piękną poezją, co mówi Agnieszka Chylińska, to był tylko czubek góry. Nie lodowej - czubek góry nieprawdopodobnie gorących serc - stwierdził.

- A potem, kiedy usłyszałem, co mówi twoja wspaniała, kochana żona Magda, która powiedziała, żeby Orkiestra nadal grała tak, jak gra, i kiedy podczas tej mszy usłyszałem parę bardzo ważnych słów, a masa ludzi, podchodząc do mnie prosiła, żeby Orkiestra była w takim kształcie, jak była, pomyślałem sobie, że to życie się odradza na nowo - wyznał. Dodał: - Tak, chcemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej, bo ten świat znowu powstał, znowu się odrodził, znowu jest powiewem optymizmu - oświadczył Owsiak.

Prezes fundacji WOŚP ponownie zwrócił się do Pawła Adamowicza: - To pokazuje, że twoje ideały wróciły z jeszcze większą mocą.

Oglądaj Wideo: Facebook/Jurek Owsiak Jerzy Owsiak ogłosił, że znów będzie prezesem fundacji WOŚP

"Dziękuję za te wszystkie apele"

W sobotę Jerzy Owsiak wraz z żoną uczestniczyli w pogrzebie Pawła Adamowicza, który został pochowany w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Po mszy podszedł do urny z prochami prezydenta Gdańska. Na półce obok niej postawił serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pytany po pogrzebie o kierowane do niego apele, Owsiak odpowiedział, że "słucha ich przez cały czas".

- Jeszcze dajcie mi trochę czasu - mówił wówczas. - Bo to jest naprawdę egzamin dla wszystkich taki niezwykle ważny - dodał. Podkreślił, że "dziękuje za te wszystkie apele".

- Jeszcze dajcie mi chwilkę. Ale dzięki wam, że w ogóle jesteście obok nas, to nam dużo bardzo pomaga - zaznaczył Owsiak.

Źródło: Daniel Frymark/Forum Serduszko WOŚP przy urnie Pawła Adamowicza

Rezygnacja i głosy wsparcia

W miniony poniedziałek Jerzy Owsiak poinformował, że rezygnuje z funkcji prezesa zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy. - Nie będąc już szefem Fundacji, dalej będę dla niej pracował (...), ale już nie będę podejmował żadnych decyzji - tłumaczył. Swą decyzję wiązał z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.



Wiele osób zaczęło namawiać Owsiaka do zmiany decyzji. Internauci używają w swych apelach hashtagu #MuremZaOwsiakiem, bo - jak przypominają - "mieliśmy grać do końca świata i jeden dzień dłużej".



Jedną z osób, które apelowały do Jerzego Owsiaka, była Magdalena Adamowicz, wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska.