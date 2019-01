"Do końca świata i jeden dzień dłużej!". Internauci nie przyjmują rezygnacji, stają #MuremZaOwsiakiem

"Jurek, nie możesz rezygnować z zarządzania swoim dziełem" - tak decyzję o rezygnacji Jurka Owsiaka z przewodzenia WOŚP skomentowała na Twitterze szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. - Kochamy cię - dodała na antenie TVN24. Wtórują jej internauci, którzy nie zgadzają się z decyzją Owsiaka i stają #MuremZaOwsiakiem, bo "mieliśmy grać do końca świata i o jeden dzień dłużej".

Nie żyje Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska Nie żyje... czytaj dalej » - Będzie szansa wytłumaczyć, może go przekonać. Może to my po raz kolejny możemy go uwieść - tak rezygnację Jerzego Owsiaka z funkcji prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy skomentował w programie "Tak Jest" w TVN24 przyjaciel zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza, Witold Bock. - Jerzy Owsiak stał się dobrem wspólnym Polaków - dodał.

"Jesteś nam potrzebny"

Głos w sprawie zabrała także prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska.

"Jurek, nie możesz rezygnować z zarządzania swoim dziełem. Tragedia śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nie ma nic wspólnego z finałem, świętem dobra. Jurek, jesteś nam potrzebny" - napisała na Twitterze. W wypowiedzi na antenie TVN24 dodała: "Kochamy cię".



JUREK, @fundacjawosp nie możesz rezygnować z zarządzania swoim Dziełem. Naszym, wspólnym Polaków, Dziełem. Tragedia śmierci Prezydenta Gdańska @AdamowiczPawel nie ma nic wspólnego z finałem, świętem dobra. Jurek, jesteś nam potrzebny. !!! — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) 14 stycznia 2019

Swoje stanowisko przedstawił również arcybiskup Stanisław Gądecki. - Działalność Owsiaka przyniosła dobro. Rezygnacja w czynieniu dobra pod wpływem impulsu to nieroztropność - powiedział.

"Jestem przekonany, że wrócisz"

- Jurek, oczywiście ty to przeżywasz, miałeś prawo do takiego gestu, ale ja jestem przekonany, że wrócisz. Wrócisz, bo ludzie cię o to poproszą - powiedział w TVN24 działacz opozycji w PRL, Zbigniew Janas.

- Nie jesteś winny niczemu, co tam się stało. Wręcz odwrotnie. Być może wcześniej i może w przyszłości nic takiego się nie stanie dzięki tobie. Dzięki tobie, dzięki temu, co ty robisz, jak mówisz do ludzi, jak wspaniale pracujesz z dziećmi - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Janas: Jestem przekonany, że wrócisz

#MuremZaOwsiakiem

Internauci nie pozostali obojętni wobec decyzji Jerzego Owsiaka. Na Twitterze pojawił się specjalny hashtag #MuremZaOwsiakiem, który w poniedziałek po południu stał najpopularniejszym na polskim Twitterze.

"Będę bronić tego człowieka do końca życia i o jeden dzień dłużej" - napisał użytkownik @rosesforhazz.

Będę bronić tego człowieka do końca życia i jeden dzień dłużej.



Gdyby nie on, nie byłoby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Ten człowiek uratował życie wielu ludziom którzy mogą teraz cieszyć się każdym dniem.



Przestańmy siać nienawiść i pluć jadem. #MuremZaOwsiakiem — s (@rosesforhazz) 14 stycznia 2019

"WOŚP bez Owsiaka to nie WOŚP" - @KamykYoongiego.

WOŚP bez Owsiaka to nie WOŚP #muremZaOwsiakiem — тαנиу ¢zєѕкι αgєит (@KamykYoongiego) 14 stycznia 2019

"#MuremZaOwsiakiem kolekcja na razie skromna, ale wierzę, że jeszcze się powiększy i wszystko będzie dobrze. Do końca świata i jeden dzień dłużej!" - napisała użytkowniczka, pokazując identyfikatory wolontariuszki WOŚP.

#MuremZaOwsiakiem kolekcja na razie skromna, ale wierzę, że jeszcze się powiększy i wszystko będzie dobrze. do końca świata i jeden dzień dłużej! pic.twitter.com/RyxhmVfjwb — doritek (@czerwonyaksamit) 14 stycznia 2019

Artystyczny apel

Poza słowami wsparcia internauci posługują się w mediach społecznościowych grafikami. Kilkoro polskich artystów przygotowało plakaty, komentujące decyzję Owsiaka.

Plakat autorstwa Tomasza Ziemiańskiego

Plakat autorstwa Maxa Skorwidera

Plakat autorstwa Andrzeja Pągowskiego

Plakat autorstwa Matyldy Damięckiej Źródło: facebook / Monika Prus Plakat autorstwa Moniki Prus

Rezygnacja Owsiaka

- Osobiście składam rezygnację z funkcji szefa fundacji, czyli z prezesa zarządu WOŚP - powiedział Jerzy Owsiak na poniedziałkowej konferencji prasowej. Zapewnił, że Fundacja będzie dalej funkcjonowała.

Decyzja została podjęta po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który w niedzielę został zamordowany przez nożownika Stefana W. Stało się to podczas Światełka do Nieba Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.