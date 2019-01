Miał być tysiąc, jest już ponad tysiąc razy tyle. Zapełniają "ostatnią puszkę Pana Prezydenta"

Foto: Facebook/Patrycja Krzymińska Video: TVN24 Łódź

Młynarska: dyrektorzy TVP stali w oknach i nie wierzyli

11.01. | Pieniądze (miliardy!)zamiatali z podłogi i pakowali do kartonów. Dziwił się i ochroniarz studia i jej ojciec. Pytał: Agata, nie mogłabyś robić reportaży o teatrze, zamiast paradować jak zetempówa z krową na sznurku? Wyjaśniła. I co roku wspierał Orkiestrę. I mówił, że jest jak Jerzy Owsiak – on ma program „róbta, co chceta”, a on napisał piosenkę: „Róbmy swoje”. – To przecież niemal to samo – mówi tvn24.pl Agata Młynarska.

»