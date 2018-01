Osoba będąca ministrem zdrowia powinna budzić zaufanie. Wydaje mi się, że minister Radziwiłł to zaufanie pracowników ochrony zdrowia utracił - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność". Odniosła się do protestu lekarzy oraz wypowiadania przez nich klauzuli opt-out.

"Nigdy nie brałem udziału w żadnym strajku". Wszystkie protesty Konstantego Radziwiłła

W piątek po południu ma odbyć się spotkanie Konstantego Radziwiłła z rezydentami.

Ochman powiedziała, że być może ze strony ministra zdrowia jest chęć dialogu, ale nie ma żadnych tego efektów.

- "Solidarność" zrezygnowała z dialogu z panem ministrem w czerwcu ubiegłego roku. Pracowaliśmy w zespole trójstronnym, razem z pracodawcami i innymi związkami zawodowymi nad rozwiązaniami, które powinny systemowo ustawić sprawę wynagrodzeń - tłumaczyła.

Dodała, że nie może być tak, że poszczególne grupy zawodowe, wtedy kiedy protestują, otrzymują podwyżki.

- Ja to nazywam gaszeniem pożaru benzyną. Minister przyjął złą strategię, ponieważ każdy kolejny protest nakręca spiralę oczekiwań i protesty następnej grupy - oceniła.

Podkreśliła, że sytuacja w ochronie zdrowia wymaga radykalnej poprawy i szybkich działań. Oceniła, że osoba będąca ministrem zdrowia powinna budzić zaufanie. - Wydaje mi się, że pan minister to zaufanie pracowników służby (ochrony - red.) zdrowia utracił - powiedziała. Dodała, że "rozmowy powinny być oparte na zaufaniu, że rzeczywiście coś się zmieni, że jest konkretny plan".

- Czasami zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby, gdyby za służbę zdrowia w Polsce odpowiadał ktoś, kto nie jest związany bezpośrednio z medycyną. Ktoś, kto będzie miał zaufanie społeczne, wrażliwość społeczną (...), a jednocześnie nie będzie ubezwłasnowolniony przez żadną korporację - powiedziała Ochman.

Przyznała, że widzi takie osoby, ale - jak dodała - od podejmowania decyzji jest premier.

Odniosła się też do zaplanowanego na piątek na godz. 17 spotkania ministra Radziwiłła z rezydentami w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta.

Ochman powiedziała, że jako potencjalny pacjent życzyłaby sobie, by to porozumienie było zawarte.

- Natomiast jeżeli pan minister obieca kolejne pieniądze, to trzeba liczyć się z tym, że będzie wzrost żądań płacowych różnych grupa zawodowych - zauważyła.

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński napisał w czwartek na Twitterze, że "jeśli jutrzejsze spotkanie z ministrem zdrowia nie zakończy się porozumieniem, to będzie to nasze ostatnie spotkanie".

Ochman powiedziała, że w takiej sytuacji konieczna będzie zmiana ministra. - Nie możemy wystawiać na ryzyko pacjentów. Rzeczywiście, ta sytuacja jest ogromnie trudna. I tak jest trudna w polskich szpitalach. Każdy zdaje sobie sprawę, że pracowników jest za mało. Warunki pracy często urągają standardom. Niestety w Polsce stworzono taką sytuację, że nikt za to nie odpowiada. Pan minister nowym rozporządzeniem przerzuca odpowiedzialność na dyrektorów szpitali, którzy mają zorganizować pracę - mówiła.

Dodała, że "Solidarność" oczekuje, że minister zdrowia weźmie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjentów.

Wypowiadają klauzulę opt-out

Protestujący domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych. Od listopada prowadzą akcję wypowiadania klauzuli opt-out, czyli dobrowolnej zgody lekarza na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo.



Na początku tygodnia ministerstwo zdrowia podało, że klauzulę opt-out wypowiedziało ponad 3,5 tys. z 88 tys. medyków pracujących w szpitalach. W czwartek wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że liczba wypowiedzeń spadła z dnia na dzień z 3572 do 3422. Porozumienie Rezydentów OZZL szacuje, że takich wypowiedzeń jest ok. pięciu tysięcy.



W ostatnich dniach minister Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że sytuacja w ochronie zdrowia jest pod kontrolą i nie wydarzyło się nic zagrażającego życiu pacjentów.

Doniesienia z wielu szpitali w kraju wskazują, że sytuacja się pogarsza.