Sienkiewicz pyta o Falentę. Brudziński odpowiada: sprytny, ale go złapiemy

27.02 | Stołeczna policja skierowała do sądu wniosek o wydanie listu gończego za Markiem Falentą. Ma on do odbycia karę 2,5 roku więzienia w związku z tak zwaną aferą podsłuchową.

