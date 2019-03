Sienkiewicz: pod kampanią przeciwko LGBT jest strach przed przegranymi wyborami

Jeśli Polacy w wyborach nie pokażą, że strategia PiS-u nie działa, że przynosi zupełnie odwrotny skutek, to będziemy mieć kampanie przeciwko rudym, leworęcznym i kulejącym - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSW, komentując krytykę PiS kierowaną w stronę środowiska LGBT. Jak zaznaczył, "pod tą kampanią jest strach o przegrane wybory" i przed "ciągnącą się za Jarosławem Kaczyńskim aferą dwóch wież".

- Polska w tym sposobie traktowania osób o odmiennych preferencjach seksualnych jest bliższa krajom spoza Unii Europejskiej, na Wschodzie - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSW w rządzie Donalda Tuska. Jak dodał, "w tym rozpętaniu ostatniej fali hejtu, jaką rozpoczął Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, i ten walec rządowy, medialny, stała się bliższa standardom Rosji, w której ten sposób uprawiania polityki wewnętrznej jest normą". Rzecznik Praw Dziecka: chętnie spotkam się z Trzaskowskim w sprawie deklaracji LGBT Burmistrz czy... czytaj dalej »

- Jeśli jest jakaś władza, która szczuje obywateli na słabszych, pokazując ich palcem i mówiąc, że są wrogami rodzin, to to jest zła władza - dodał.

Sienkiewicz odniósł się w ten sposób do ostatnich wydarzeń w związku z podpisanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego dokumentem "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+", czyli tak zwaną deklarację LGBT.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce pod Rzeszowem prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział, że przeciwnicy polityczni PiS "atakują naszą politykę społeczną i co gorsza atakują rodziny, atakują nawet dzieci". Mówił, że w niektórych miejscach w Polsce ma być zastosowana, a w niektórych miejscach już właściwie jest stosowana "pewna specyficzna socjotechnika".

"Strach o przegrane wybory do europarlamentu"

Gość "Faktów po Faktach" skomentował również internetowy wpis marszałka Senatu. Stanisław Karczewski wrzucił w niedzielę do internetu grafikę, na której widać rodzinę z parasolem pod tęczowym deszczem. Na parasolu wudać logo Prawa i Sprawiedliwości.

Karczewski przytoczył również treść z przemówienia Kaczyńskiego wygłoszonego w Jasionce: "Mówimy 'Nie!' atakowi na dzieci. Nie damy się zastraszyć. Będziemy bronić polskie rodziny".



Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Rzeszów: Mówimy „Nie!” atakowi na dzieci. Nie damy się zastraszyć. Będziemy bronić polskie rodziny. #KonwencjaPiS#PolskaSercemEuropy#NowaPiątkaPiSpic.twitter.com/zSCD6ID50C — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 10 marca 2019

"Cyniczna manipulacja na żywym, społecznym organizmie"

- Rzecz nie jest nawet w tej grafice, bo jak widać, zła kampania w złym celu zrobiona, nieetyczna, może się posługiwać bardzo nowoczesnym językiem memu, grafiki. Rzecz jest w tym, co jest pod tą kampanią - wskazywał Sienkiewicz. - A pod tą kampanią jest strach o przegrane wybory do europarlamentu, jest strach przed niezakończoną, a cały czas ciągnącą się za Jarosławem Kaczyńskim aferą dwóch wież. To wszystko jest cyniczna manipulacja na żywym, społecznym organizmie, nie pierwszy raz - wymieniał były minister spraw wewnętrznych. "Zwykłe kłamstwo" Kaczyńskiego, "błąd taktyczny" Trzaskowskiego Mówienie o tym,... czytaj dalej »

Jego zdaniem "na końcu tej kampanii będzie wzrost incydentów z użyciem przemocy przeciwko osobom o odmiennych preferencjach seksualnych".

Pytany, czy boi się wzrostu agresji wobec tych osób, gość TVN24 odparł, że tak. - Do tego wszystkiego mamy do czynienia z taką polityką Prawa i Sprawiedliwości, która roztacza parasol nad środowiskami skrajnie prawicowymi, dla których agresja wobec tego typu osób jest częścią autoidentyfikacji. W związku z tym, nietrudno się domyśleć, jakie to może mieć skutki - dodał.

- Ja nie wiem jaki będzie wynik wyborów do europarlamentu, ale ja wiem jedno. Jeśli Polacy w najbliższych wyborach nie pokażą, że ta strategia nie działa, że przynosi zupełnie odwrotny skutek, jeśli nie pokażą tego przy urnach wyborczych, to będziemy mieć kampanie przeciwko rudym, leworęcznym i kulejącym - stwierdził Sienkiewicz.

"Kim będą Polacy"

Pytany, jaka powinna być na to odpowiedź opozycyjnej Koalicji Europejskiej, gość "Faktów po Faktach" odparł: - Skuteczna, wygranie wyborów.

- Niewchodzenie w polemikę z kimś, kto ma ewidentnie złą wolę, ale budowanie wiarygodności, pewnego stałego sposobu komunikowania się z wyborcami, nie tylko tymi, którzy są w obrębie działania Koalicji Europejskiej - argumentował. - Ten mandat do demokracji jest jeden, ten mandat do odwracania złych procesów i złych zjawisk jest jeden, to jest kartka wyborcza, nie ma innego mandatu - podkreślał były szef MSW.

- Dlatego te wybory do europarlamentu, a potem jesienne [do Sejmu i Senatu - przyp. red.], są tak strasznie ważne, bo w nich tak naprawdę nie decyduje się, kto będzie Polską rządził, tylko kim będą Polacy - zaznaczył. - Czy będą zjadającymi się nawzajem z nienawiści grupami społecznymi, czy są w stanie zachować odrobinę tego co decyduje o wspólnocie. Albo będziemy się zjadać nawzajem albo będziemy jakąkolwiek wspólnotą polską. To jest cena tych wyborów - skomentował Sienkiewicz.

