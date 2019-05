Fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Krakowa

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk Video: tvn24

Ponad 3 tysiące interwencji straży pożarnej w związku z...

23.05 | Do czwartku strażacy interweniowali ponad 3 tysiące razy w związku z sytuacją pogodową. Najczęściej na Podkarpaciu, Małopolsce i Świętokrzyskiem - przekazał w czwartek rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak we "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Dodał, że do tej pory łącznie prewencyjnie ewakuowano 49 mieszkańców tych województw. Doszło również do 1100 podtopień budynków, z czego najwięcej na Podkarpaciu.

