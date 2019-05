Zapora słabnie, ewakuują mieszkańców

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Powodzie i podtopienia na południu Polski. Woda jeszcze...

To, co najgorsze, zaczęło się we wtorek po godzinie 18. Deszcz ciągle padał, rzeki występowały z brzegów, woda zalewała drogi i domy - w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W środę wieczorem sytuacja może się powtórzyć - ale na szerszą skalę. Na terenach województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego wciąż obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia - to znaczy, że są spodziewane kolejne powodzie. Padać ma do piątku włącznie.

