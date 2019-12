Mitera: Juszczyszyn na pewno jest człowiekiem odważnym. Ja bym nie cofnął jego delegacji

Sędzia Paweł Juszczyszyn na pewno jest człowiekiem odważnym, czego dał wyraz. Jego zawieszenie rodzi wątpliwości - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Maciej Mitera, rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Dodał, że nie popiera pomysłu wprowadzenia ustawy, która miałaby zakazywać sędziom udziału w manifestacjach i sprzeciwiania się rządzącym. - Nie jestem zwolennikiem tworzenia prawa dla 25 osób - podkreślił.

Po tym jak sędzia Paweł Juszczyszyn nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do KRS, resort sprawiedliwości odwołał go z delegacji do sądu okręgowego, a kilka dni później prezes olsztyńskiego sądu Maciej Nawacki zawiesił go w wykonywaniu obowiązków. Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab poinformował, że przeciwko Juszczyszynowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne, bo sędzia ten - zdaniem rzecznika - uchybił godności urzędu.

"My, naród, wspieramy sędziów!". Demonstracje w wielu miastach W wielu miastach... czytaj dalej » W związku ze sprawą Juszczyszyna w niedzielę w wielu miastach w Polsce odbyły się demonstracje solidarności z sędziami. Wzięli w nich udział między innymi sędziowie, prokuratorzy i inni prawnicy.

"Nie jestem zwolennikiem zmieniania prawa dla 25 osób"

Rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera, który był we wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24, odnosząc się do niedzielnych demonstracji powiedział, że każdy sędzia "jako obywatel może mieć swój pogląd". Zaznaczył jednak, że jego zdaniem "nie może wykrzykiwać go na manifestacji".

Dopytywany, czy należałoby wprowadzić ustawę, która zakaże sędziom udziału w takich zgromadzeniach, odparł: - Nie jestem zwolennikiem wprowadzenia rozwiązań prawnych i zmiany prawa ad hoc dla 25 osób.

Jego zdaniem "nie ma wojny" między rządzącymi a sędziami, ale jest "ostry spór", który jednak - zdaniem Mitery - jest "emanacją demokracji". - Każda ze stron ma swoje argumenty - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Mitera: nie jestem zwolennikiem tworzenia prawa dla 25 osób

Mitera: nie cofnąłbym delegacji sędziego Juszczyszyna

Zdaniem gościa "Rozmowy Piaseckiego", "pan sędzia Juszczyszyn nie potrzebuje obrony". - Na pewno jest człowiekiem odważnym, czego dał tutaj wyraz. Ale to też było wypełnianie obowiązków - powiedział.

Mitera przyznał, że zawieszenie Juszczyszyna "rodzi wątpliwości". - Ale to jest decyzja prezesa (sądu - red.). Ja zawsze wyrażam nadzieję, że prezes wie, co robi - zaznaczył.

Dodał, że gdyby do niego należała decyzja, to nie cofnąłby delegacji Juszczyszyna do sądu okręgowego.