Prezes PiS: bardzo lubię bywać u Julii Przyłębskiej





Foto: Paweł Supernak/PAP | Video: tvn24 Kaczyński przyznał, że prezes TK Julia Przyłębska jest jego "odkryciem towarzyskim"

Mam wielu przyjaciół, którzy nie zajmują się polityką. Moim wielkim "odkryciem towarzyskim" jest prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, bardzo lubię u niej bywać - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w telewizji państwowej. - Nie widzę w tej relacji żadnego zgrzytu - skomentował wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Prezes PiS opowiadał w poniedziałek widzom TVP 2 wyjątkowo nie o polityce, ale o swoim życiu prywatnym. Prowadzący program "Pytanie na śniadanie" pytali go między innymi o to, czy prawdziwa jest opinia, że nie lubi wcześnie wstawać. Prezes potwierdził, zaznaczając, że na nogach jest czasem do 3 rano. - Można powiedzieć, że jestem taką sową i to taką wielką, puchatą - żartował.

Zapewnił jednocześnie, że nie jest pracoholikiem. Przyznał, że kiedyś był "człowiekiem na granicy pracoholizmu". Ale, dodał, "lata lecą i wydajność już nie ta".

Na pytanie, jaki jest jego sposób relaks przy tak intensywnej pracy, lider PiS odpowiedział, że bardzo lubi czytać.

- Poza tym są stosunki towarzyskie. Mam wielu przyjaciół w polityce, z którymi lubię rozmawiać. Ale mam bardzo wielu przyjaciół, którzy polityką się nie zajmują. Państwa Baboszów (...), Anna Bielecka i jej mąż Piotr Walkowiak. To jest takie moje odkrycie towarzyskie ostatnich lat, ale naprawdę przemiła osoba: Julia Przyłębska. Ona jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ale to są całkiem prywatne znajomości, bardzo lubię u niej bywać, zresztą tam bardzo wiele osób bywa, bo ona jest bardzo towarzyska - mówił prezes PiS.

"Nie rozmawiali o pracy Trybunału"

O słowa prezesa PiS pytany był w poniedziałek wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jak powiedział, nie widzi w tej relacji "żadnego zgrzytu". - Pan profesor Rzepliński (prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2016) był w znakomitych relacjach z politykami obozu rządowego - powiedział.

Podkreślił, że "z całą pewnością jak zna relacje Jarosław Kaczyński - Julia Przyłębska - a raz czy dwa widział ich spotkania - nie rozmawiali o pracy Trybunału".

- Jarosław Kaczyński ma też życie towarzyskie, jak każdy z nas - mówił. - Myślę, że byłoby czymś złym, gdyby jakikolwiek polityk starał się wpływać na członków Trybunału Konstytucyjnego, ale sam fakt, że Jarosław Kaczyński mówi o tym otwarcie i nie ukrywa tego świadczy o tym, że tu nie było żadnych niepokojących zjawisk - podsumował.