"Płakałem, obok była Dzidzia, przeżywaliśmy to bardzo"





- Kiedy zobaczyłem policję konną z Poznania, która siedząc na koniach napisała "jesteśmy z Tobą, jesteśmy z Wami" i kiedy usłyszałem niesamowicie wstrząsający głos żony prezydenta Gdańska i kiedy są kierowane słowa do Ciebie z imienia, to nie siedzisz obojętnie - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jerzy Owsiak, tłumacząc, co skłoniło go do decyzji o powrocie do kierowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

14 stycznia, po ataku nożownika Stefana W. podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Tego samego dnia Jerzy Owsiak zapowiedział, że składa rezygnację z funkcji prezesa zarządu fundacji WOŚP. Po tej informacji w sieci pojawiła się akcja #MuremZaOwsiakiem i #MuremZaJurkiem. Internauci nie zgadzali się z jego decyzją i powtarzali: mieliśmy grać do końca świata i jeden dzień dłużej.

W sobotę, po pogrzebie Pawła Adamowicza, Jerzy Owsiak w nagraniu opublikowanym na Facebooku ogłosił, że ponownie przejmuje kierownictwo nad WOŚP.

W poniedziałek Jerzy Owsiak tłumaczył w "Faktach po Faktach" dlaczego zdecydował o powrocie do zarządzania WOŚP.

- Nigdy nie myślałem, że nas to spotka. Na bramę siedziby Fundacji zaczęły być przypinane kartki

z tekstami do nas. To jeszcze nie przeważyło - mówił lider WOŚP.

Wspominał o słowach, jakie pod jego adresem wypowiadała żona zmarłego prezydenta Gdańska, Magdalena Adamowicz. - Jurku, bardzo proszę, wróć do Orkiestry, zmień swoją decyzję i graj dalej. Zwyciężymy i siema - zwracała się do Owsiaka 16 stycznia.

- Kiedy zobaczyłem policję konną z Poznania, która siedząc na koniach napisała "jesteśmy z Tobą, jesteśmy z Wami" i kiedy usłyszałem niesamowicie wstrząsający głos żony prezydenta Gdańska i kiedy są kierowane słowa do Ciebie z imienia, to nie siedzisz obojętnie - stwierdził Owsiak.

- Siedziałem w domu, płakałem, obok była Dzidzia (Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, jego żona - red.), przeżywaliśmy to bardzo - przyznał lider WOŚP.

- Nie ma takich Supermenów, którzy by siedzieli spokojnie i myślę, że miliony Polaków przeżyło to tak samo jak ja - ocenił. - I to był ten impuls (do powrotu - red.) chyba najważniejszy - dodał.

Lider WOŚP wyraził podziękowania za wsparcie "milionom Polaków nie tylko w Polsce, ale i na świecie". - To co się wydarzyło, było czymś niesamowitym - podkreślił. - Bardzo trudny tydzień, dla mnie, dla fundacji (WOŚP - red.), tydzień trudny życiowo - ocenił.