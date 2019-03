Schetyna: na naszych listach będzie pięciu premierów





Jeżeli będzie to miało służyć poprawie doli emerytów, to będziemy głosować za - mówił w "Faktach po Faktach" Grzegorz Schetyna, pytany o to, czy Platforma Obywatelska poprze zapowiedziany przez PiS projekt trzynastej emerytury. Zapewnił także, że jego ugrupowanie opowie się za rozszerzeniem programu 500 plus na pierwsze dziecko. Lider PO poinformował także, że na listach Koalicji Europejskiej do europarlamentu znajdzie się "pięciu premierów".

Pod koniec lutego na partyjnej konwencji Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło propozycje programowe. Są to wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Schetyna: poprzemy 500 plus na pierwsze dziecko

Dodatkowe posiedzenie Sejmu na propozycje PiS. "Nie chcemy robić tego w sposób nerwowy" Najprawdopodobnie... czytaj dalej » Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy jego partia poprze w Sejmie projekty ustaw dotyczące propozycji PiS.

- Będziemy oglądać każdy, bo tych projektów jeszcze nie ma, one nie są skończone, będą głosowane, przygotowane, debatowane w kwietniu i wtedy głosowane - powiedział szef PO.



Dodał jednak, że jego ugrupowanie poprze rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko. Zaznaczył jednocześnie, że był to dawny postulat Platformy Obywatelskiej.

"To jest ewidentna polityczna korupcja"

Odnosząc się do proponowanej przez PiS "trzynastki" dla emerytów, Schetyna podkreślił, że nie jest na razie jasne, czy ta "dodatkowa emerytura zostanie także w 2020 roku".

- Co z emerytami, którzy pracują? Czy te (pieniądze - red.) są dedykowane wszystkim emerytom i rencistom? O to będziemy pytać - wskazywał.



Schetyna zauważył także, że "te pieniądze mają być wypłacane w maju, dwa tygodnie przed wyborami (do europarlamentu - red.)". - To jest ewidentna polityczna korupcja - ocenił.



Dodał jednak, że "jeżeli to będzie miało służyć poprawie doli emerytów, to będziemy głosować za".

Kto na "jedynkach" Koalicji Europejskiej?

Grzegorz Schetyna mówił także o listach Koalicji Europejskiej w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pytany o nazwiska, wskazał między innymi Ewę Kopacz. Jak dodał, władze partie będą proponować, by startowała z Wielkopolski.

Wśród innych "jedynek" wymienił Jerzego Buzka, który - jak powiedział - będzie prowadził "śląską drużynę" Koalicji oraz Włodzimierza Cimoszewicza, który ma być "jedynką" w Warszawie "bez znaku zapytania".



Na pytanie, czy Marek Belka będzie otwierał łódzką listę, Schetyna odpowiedział: - Także Marek Belka.

- Będzie pięciu premierów na naszych listach (...), jestem dumny, że udało nam się taką ekipę zbudować, to naprawdę drużyna gwiazd - dodał.