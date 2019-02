Wolność, równość, nowe 500+ i "trzynastka" dla emerytów. Kaczyński na konwencji PiS





W Warszawie pod hasłem "Nowa arena programowa" odbywa się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Lider partii Jarosław Kaczyński zabrał głos jako pierwszy. Wskazywał na dwie najważniejsze wartości: równość i wolność. W jego ocenie "wolność jest kwestionowana". - Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa, wolność sumienia, wolność religii - wyliczał. Prezes PiS w swoim wystąpieniu zawarł też przedwyborcze obietnice.

- Zaczynamy kampanię wyborczą 2019 roku. Ona będzie w dwóch turach. Każda z nich jest ważna. Ta na jesieni najważniejsza - powiedział Kaczyński.

- Polska dla wszystkich czy Polska dla niektórych - to pytanie ma wiele aspektów. Sądzę, że najważniejsze z nich są dwa: sprawa równości i sprawa wolności - mówił prezes PiS.

- Równość to przede wszystkim równość wobec prawa. Po drugie, to równość szans na awans, na to, by godnie żyć. Równość to prawa do godnego życia wszystkich Polaków - podkreślił.

Jego zdaniem, "ciągle trwa zaciekła obrona różnego rodzaju przywilejów grup, kast i dlatego ten problem jest tak ważny".

"Wolność też jest kwestionowana"

W ocenie prezesa PiS, "wolność też jest kwestionowana". - Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa, wolność sumienia, wolność religii. Którzy w gruncie rzeczy zapowiadają, że w Polsce jeśli zwyciężą, zniesiona zostanie demokracja, a ogromna część społeczeństwa o innych poglądach niż oni głoszą, będzie wyłączona z czynnej polityki - powiedział Kaczyński.

- Krótko mówiąc, jest o co zabiegać. Ta kampania będzie rozstrzygała o tym, czy w Polsce ta równość i wolność będzie, czy też zostanie podważona - podsumował szef partii rządzącej.

Obietnice Kaczyńskiego

Prezes PiS w swoim wystąpieniu zawarł też przedwyborcze obietnice.

Zapowiedział między innymi: rozszerzenie 500 plus na pierwsze dziecko; brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i pomoc dla emerytów, o której mówił, że to "taka 'trzynastka' w postaci najniższej emerytury, 1100 zł, dla każdego emeryta".

Rządzący - jak mówił Kaczyński - mają też przywrócić zredukowane połączenia autobusowe w mniejszych miastach.

Kaczyński podkreślił, że nowe propozycje programowe jego ugrupowania to "potężne wsparcie społeczeństwa w miastach i na wsi".

- To jest podniesienie jakości życia, to jest zwiększenie naszej wolności i naszej równości. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz - dodał lider PiS.

"Drogą, którą rozpoczęliśmy trzy lata temu chcemy iść dalej"

- Jeżeli najkrócej opisać sens polityki dobrej zmiany, to tym sensem jest obrona tego wszystkiego, co jest naszym prawem, co wynika z polskiej kultury, z polskiej tradycji, ale także z tej cywilizacji. Powtarzam: taki był sens i taki jest sens dobrej zmiany. Dobrej zmiany, którą chcemy kontynuować - powiedział Kaczyński.

Jak podkreślił, polityka "dobrej zmiany", "to jest polityka głęboko zakorzeniona w tym wszystkim, co budowała przez wieki polska kultura, co znalazło tak niezwykłe i wielkie zwieńczenie w pontyfikacie Jana Pawła II, wielkim, jednym z dwóch największych w dziejach świata ruchów społecznych, jakim była 'Solidarność'".

- Tą drogą, którą rozpoczęliśmy trzy lata temu chcemy iść dalej i będziemy iść dalej. Nie chodzi o słowa, nie chodzi o deklaracje, bo łatwo jest równości i wolności, wolności i równości bronić w słowach, deklarować ją, głosić, ale dużo trudniej dokonywać odpowiednich działań, podejmować czyny, trzeba to umieć. Myśmy już pokazali, że umiemy - powiedział.

Konwencja przed eurowyborami

Konwencja odbywa się niedługo przed terminem, w którym prezydent - zgodnie z Kodeksem wyborczym - musi wydać postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Takie postanowienie musi się pojawić nie później niż 25 lutego. Wybory do europarlamentu odbędą się 26 maja, a Polacy wybiorą 52 przedstawicieli do PE.

We wtorek Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są między innymi: Joachim Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Anna Zalewska, Beata Mazurek i Joanna Kopcińska.

