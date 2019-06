"Ta dymisja pokazuje, że maleją wpływy wiceszefa MSWiA"

09.03 | Na autostradzie A4 niedaleko Krakowa doszło do kolizji z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa. Informacje potwierdziła Edyta Wisowska ze służby prasowej SOP. Podkreśla, że kolizja była niegroźna a w samochodzie nie było osoby ochranianej.

26.03 | - Jestem realistą, stoję twardo na ziemi i podchodzę do tego realistycznie. Proces przekształcania BOR-u w nową służbę będzie trwał - powiedział. Zaapelował, żeby "nie wywoływać burzy w szklance wody tam, gdzie tej burzy nie ma".

Od tygodni nie mówiło się o kolizjach z udziałem aut Służby Ochrony Państwa. Co nie znaczy, że ich nie było. Piątkowy wypadek wygląda poważnie. Auto SOP uderzyło w Warszawie w jadącą prawidłowo rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala.

27.06 | Dymisja wiceszefa Służby Ochrony Państwa pułkownika Pawła Tymińskiego pokazuje, że maleją wpływy wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego - powiedział dziennikarz śledczy tvn24.pl Grzegorz Łakomski we "Wstajesz i wiesz".

27.06 | Dymisja wiceszefa Służby Ochrony Państwa pułkownika Pawła Tymińskiego pokazuje, że maleją wpływy wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego - powiedział dziennikarz śledczy tvn24.pl Grzegorz Łakomski we "Wstajesz i wiesz".

Niektórzy z moich rozmówców ze Służby Ochrony Państwa wskazywali na to, że moment tego odwołania nie jest szczęśliwy - powiedział dziennikarz śledczy tvn24.pl Grzegorz Łakomski we "Wstajesz i wiesz", odnosząc się do dymisji wiceszefa Służby Ochrony Państwa pułkownika Pawła Tymińskiego. Jego zdaniem odwołanie Tymińskiego ze stanowiska pokazuje, że "maleją wpływy wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego".