Dymisja wiceszefa SOP odpowiedzialnego za ochronę VIP-ów. "Ryzykowna decyzja"

Video: tvn24

Gen. Marian Jancki komentuje sytuację w SOP

28.02| - Skoro do najważniejszych osób w państwie, prezydenta, premiera, kieruje się osoby z ośmiomiesięcznym doświadczeniem, to znaczy, że ta nie ma już nikogo - ocenił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 generał Marian Janicki, był szef Biura Ochrony Rządu, którego odpowiednikiem jest dzisiaj Służba Ochrony Państwa. Odniósł się w ten sposób do sytuacji wewnątrz tej jednostki i do poniedziałkowej dymisji jej komendanta, generała brygady Tomasza Miłkowskiego. Stwierdził, że "nie jest nią zaskoczony".

