Nagrody Grand Press 2018. Bertold Kittel Dziennikarzem Roku

Dziennikarze Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski ("Superwizjer" TVN24, TVN), a także Grzegorz Głuszak ("Superwizjer" TVN24, TVN) znaleźli się wśród zwycięzców nagrody Grand Press 2018. Dziennikarzem Roku został Bertold Kittel.

Przyznawane przez magazyn "Press" nagrody Grand Press 2018 zostały wręczone już po raz 22. Uroczysta gala finałowa odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jury wybrało najlepsze materiały dziennikarskie mijającego roku spośród 693 prac, które wpłynęły.. Do finału przeszły 53 materiały.

Dziennikarzem Roku został Bertold Kittel. W głosowaniu zebrał więcej głosów niż zdobywcy kolejnych miejsc - Andrzej Stankiewicz, Grzegorz Głuszak, Konrad Piasecki i Bianka Mikołajewska.

- Dożyłem czasów, kiedy niemal wyłącznie dziennikarze śledczy są w czołówce tego wspaniałego konkursu. To świadczy, że mrówczą pracą zaistnieliśmy w świadomości ludzi jako prawdziwi dziennikarze - mówił Kittel odbierając nagrodę.

W laudacji redaktor naczelny magazynu "Press" Andrzej Skworz podkreślił, że trudno o bardziej doświadczonego reportera śledczego w Polsce. - Ma już na koncie sporo nagród dziennikarskich zarówno z czasów, gdy pracował w prasie, jak i z okresu pracy w telewizji. Wskazaliście go jako zwycięzcę za wieloletnie udowadnianie, że poważne dziennikarstwo śledcze w Polsce istnieje, za konsekwentne ujawnianie tego, co ujawnione być powinno, za to, że wraz z zespołem wywołał społeczną debatę o problemie od lat w Polsce bagatelizowanym - powiedział.

Oglądaj Wideo: tvn24 Bertold Kittel Dziennikarzem Roku

Grand Press w kategorii News za cykl "Afera taśmowa. Kelnerzy obciążają Morawieckiego" otrzymali Mateusz Baczyński, Kamil Dziubka, Andrzej Gajcy, Janusz Schwertner i Andrzej Stankiewicz (Onet.pl), którzy dotarli do akt śledztwa w sprawie afery taśmowej i ujawnili m.in., że kelnerzy zeznali, iż na jednej z nagranych taśm przyszły premier miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tzw. słupy.

Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Śledcze otrzymał reportaż "Polscy neonaziści" Bertolda Kittla, Anny Sobolewskiej i Piotra Wacowskiego, również z "Superwizjera". Dziennikarze ujawnili, co się dzieje na spotkaniach polskich neonazistów i jak świętowano rocznicę urodzin Hitlera.

Oglądaj Wideo: tvn24 Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Śledcze dla dziennikarzy "Superwizjer TVN"

Grand Press w kategorii Publicystyka dostał Andrzej Stankiewicz ("Tygodnik Powszechny") za "Państwo prywatnej zemsty", które pokazuje, że Jarosław Kaczyński pozwolił swoim ludziom używać państwa do osobistego rewanżu.

Grand Press w kategorii Reportaż prasowy/internetowy powędrował do Ewy Winnickiej i Cezarego Łazarewicza ("Ale Historia – Gazeta Wyborcza") za reportaż "Zbrodnia na skrzyżowaniu w Jičínie" o długo ukrywanym, wstydliwym dla Polaków epizodzie z 1968 roku, gdy polskie wojska weszły do Czechosłowacji.

Grand Press w kategorii Reportaż radiowy dostała Katarzyna Michalak (Radio Lublin) za reportaż "Człowiek, którego nie znałem" opowiadający o tym, jak wnuk Ludwika Czugały, współzałożyciela UMCS, szuka prawdy o swoim dziadku, który został zabity przez żołnierzy wyklętych.

Grand Press w Kategorii Reportaż telewizyjny/wideo otrzymał Grzegorz Głuszak za cykl "25 lat za niewinność" i "Utracona młodość Tomasza Komendy" – reportaże ("Superwizjer" TVN 24, TVN) opowiadające o tym, jak błędna decyzja sądu spowodowała, że niewinny 23-latek trafił do więzienia i spędził w nim 18 lat.

Oglądaj Wideo: tvn24 Grand Press w kategorii Reportaż Telewizyjny/Wideo dla Grzegorza Głuszaka

Grand Press w kategorii Wywiad nagrodzono Donatę Subbotko ("Magazyn Świąteczny – Gazeta Wyborcza") za wywiad "Oskarżony, sędzia Tuleya" z sędzią Igorem Tuleyą o jego karierze, rodzinie i zderzeniu z aparatem państwa.

Grand Press w kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne otrzymał cykl o imporcie antracytu wydobywanego w okupowanym Donbasie Karoliny Bacy-Pogorzelskiej i Michała Potockiego ("Dziennik Gazeta Prawna") opisujących, jak wygląda antracytowy biznes i jakimi drogami węgiel z Donbasu trafia do Unii Europejskiej.

Grand Press Digital dostał Onet. To nagroda dla dziennikarza bądź redakcji/zespołu za innowacyjne podejście w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej.

Grand Press Economy dostał Maciej Głogowski (TOK FM). To nagroda dla dziennikarza wyróżniającego się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów.

Nagroda dla dziennikarza sportowego im. Bohdana Tomaszewskiego trafiła do Mirosława Żukowskiego ("Rzeczpospolita"). Otrzymuje ją dziennikarz sportowy mający doskonały warsztat dziennikarski, prezentujący elegancję w posługiwaniu się językiem polskim oraz wysoką kulturę zawodową i osobistą.

Wśród nominowanych

W kategorii "Dziennikarstwo śledcze" nominowane były także reportaż "Superwizjera" "Czarny rynek bursztynu" Jakuba Stachowiaka i Patryka Szczepaniaka - ujawniający, w jaki sposób wydobywany nielegalnie na Ukrainie bursztyn jest przemycany do Polski - oraz reportaż "Piłka nożna i gangsterzy" Szymona Jadczaka ("Superwizjer" TVN24, TVN), w którym autor ujawnił, w jaki sposób pseudokibice i gangsterzy przejęli władzę w Towarzystwie Sportowym Wisła Kraków. Kolejnym nominowanym reportażem w kategorii dziennikarstwo śledcze był "Francuski oszust w Bumarze", "Kto pomaga oszustowi z Francji" - reportaż Endy'ego Gęsiny-Torresa ("Superwizjer" TVN 24, TVN) i Wojciecha Cieśli ("Newsweek Polska") o tym, że francuski oszust i mitoman został jednym z partnerów Bumaru.

"Nie przeszkadzać. Właśnie torturujemy dzieci" - reportaż Małgorzaty Goślińskiej z Magazynu TVN24 był nominowany w kategorii reportaż prasowy/internetowy. Tekst pokazuje, jak brak sprawnego systemu opieki społecznej spowodował, że w hostelu dla ofiar przemocy opiekunowie katowali dzieci.

Kolejne materiały dziennikarzy TVN i TVN24 nominowano w kategorii "Reportaż telewizyjny". "Nie milioner i nie księżniczka" - to reportaż Moniki Góralewskiej ("Uwaga!" TVN) pokazujący prawdziwe życie instamatki Oliwii, która w wirtualu była księżniczką, a w realu zgotowała swojej córce piekło. Nominowany został też reportaż "drugie życie agenta Tomka" Łukasza Rucińskiego i Macieja Dudy z "Superwizjera" o nieprawidłowościach w wykorzystaniu ponad 50 mln zł dotacji, które dostało stowarzyszenie Helper, kierowane do niedawna przez Tomasza Kaczmarka. Szansę na wygraną miał także reportaż "Nie jesteśmy aniołami" Grzegorza Kuczka z "Uwaga!" TVN. Opowiada on o księdzu, który przyznał się rodzicom, że molestował ich syna, ale oni się tym nie przejęli.

W kolejnej kategorii nominowany był wywiad z komendantem Służby Ochrony Państwa generałem Tomaszem Miłkowskim, który próbował przekonać Katarzynę Kolendę-Zaleską ("Fakty po Faktach", TVN24), że najważniejsze osoby w państwie są dobrze chronione, a wypadkom z udziałem polityków winny jest ruch drogowy.

W kategorii dziennikarstwo specjalistyczne nominowany do nagrody był Maciej Kuciel ("Uwaga!" TVN), który w reportażu "Droga śmiecia" pokazał, dlaczego w Polsce śmieci na składowiskach odpadów są podpalane, a nie utylizowane.

Grand Press 2017

Rok temu Wojciech Bojanowski, dziennikarz "Faktów" TVN otrzymał nagrodę Dziennikarza Roku w konkursie Grand Press. Zdobył też nagrodę w kategorii "Dziennikarstwo śledcze". Jury przyznało mu wyróżnienie za reportaż "Śmierć na komisariacie".

Dziennikarze "Superwizjera" Anna Barańska-Całek i Michał Fuja zostali wyróżnieni w kategorii "Reportaż telewizyjny" za materiał "Jak zamordowano Iwonę Cygan". Po 19 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie dotarli do ważnych świadków i wcześniej niepublikowanych dokumentów, wskazując nowe poszlaki mogące obciążać policjantów.